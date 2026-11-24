Замість очікуваного миру після тижнів човникової дипломатії та безрезультатної тристоронньої зустрічі між Росією, Китаєм і США у Шеньчжені війна в Україні демонструє різку ескалацію та розширення географії бойових дій. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Росія посилила масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру та мости, натомість Україна відповідає точковими ударами на значних відстанях: окрім трьох атак на Керченський міст, українські безпілотники уразили російське військово-вантажне судно «Спарта-2» поблизу Калінінграда, а також атакували російські військово-морські об’єкти й кораблі біля лівійського порту Бенгазі. Спроба Москви звинуватити в інциденті на Балтиці Литву, через повітряний простір якої нібито пролетів дрон, лише підвищує ризики прямого зіткнення та диверсій на східних кордонах НАТО.

Загострення ситуації у найближчі місяці зумовлене двома ключовими чинниками, першим із яких є наближення змін у політичному ландшафті Сполучених Штатів. Перед тим як контроль над Конгресом перейде до проукраїнськи налаштованих демократів, що суттєво обмежить простір для маневру адміністрації Дональда Трампа та поставить під прискіпливий нагляд попереднє фінансування й дії посадовців, Кремль намагається максимально зміцнити свої позиції.

Російське керівництво прагне переформатувати мирні переговори у дискусію про ширшу «європейську архітектуру безпеки», а сам Володимир Путін під час виступу в Шеньчжені фактично відкинув ідею припинення вогню. Заявляючи про готовність допустити європейців до технічних консультацій лише за умови їхнього візиту до Москви, Кремль розраховує на виснаження української оборони на Донбасі: попри колосальні втрати у щонайменше 40 тис. загиблих і поранених щомісяця, російські війська намагаються перетворити Краматорськ, Слов’янськ та Костянтинівку на руїни, щоб змусити Київ погодитися на політичне врегулювання на вигідних для РФ умовах.

Другою загрозою для мирного процесу є поглиблення прірви між дипломатичними заявами сторін та реальним станом справ на полі бою. Позиції Москви і Заходу залишаються діаметрально протилежними: тоді як Кремль вимагає відступу НАТО на захід і неправдиво заявляє про контроль над Костянтинівкою чи вину України в розв'язанні війни, Вашингтон, за деякими даними, знову порушив питання майбутнього членства України в Альянсі.

Навіть щодо формату самих переговорів виникають суперечності, адже Москва заперечує слова спецпосланця США Джареда Кушнера про нібито погоджену участь Європи в майбутніх самітах. Таке навмисне створення паралельної дипломатичної реальності з боку Росії унеможливлює досягнення компромісу, перетворюючи найбільший із 1940-х років конфлікт у Європі на затяжну війну на виснаження з високим ризиком неконтрольованої дестабілізації.

Як відомо, у неділю, 23 листопада, на військово-морській базі Бенгазі на сході Лівії внаслідок імовірної атаки українських морських безпілотників зазнав серйозних пошкоджень російський корвет «Меркурій», а на самому об'єкті спалахнула пожежа.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження російського корвета в Лівії. Сили оборони України спільно зі Службою безпеки України провели спецоперацію поблизу лівійського порту Бенгазі, під час якої знищили російський військовий корвет «Меркурій» та бойовий вертоліт Ка-27.

За його словами, для атаки залучили сім морських дронів українського виробництва. Корвет «Меркурій» був одним із найновіших кораблів російського флоту – його прийняли на озброєння у 2023 році, вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.