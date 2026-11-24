Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що повторне приєднання країни до Європейського Союзу без проведення всенародного референдуму було б «немислимим». Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Виступаючи в понеділок у Палаті громад у відповідь на запитання депутата-консерватора Бернарда Дженкіна, глава уряду підкреслив, що саме британський народ завжди залишатиметься головним і вирішуватиме, що буде далі. Ця заява пролунала після того, як минулого тижня під час саміту в Брюсселі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Антоніо Костою Велика Британія та ЄС узгодили низку угод щодо мобільності молоді, торгівлі продовольством і ринків викидів.

Попри те, що зміцнення відносин із Європою стало ключовим напрямком політики Бернема з липня, коли він змінив Кіра Стармера на посаді лідера країни, прем’єр запевнив законодавців, що наразі не пропонує проводити повторний плебісцит. Він наголосив на відданості передвиборчій програмі Лейбористської партії 2024 року, яка виключає повернення до єдиного ринку, митного союзу чи свободи пересування.

Хоча раніше Бернем висловлював бажання побачити повернення Британії до ЄС «за свого життя», його нинішня чітка позиція щодо обов’язковості окремого голосування фактично виключає сценарій отримання мандата на вступ лише через наступну виборчу програму партії, на чому раніше натякали окремі міністри, зокрема Луїза Гейг.

За словами глави уряду, Лондон і Брюссель уже розпочали «неформальний обмін ідеями» стосовно варіантів майбутньої співпраці, а наступного місяця Бернем пообіцяв представити відповідні пропозиції британській громадськості.

Водночас прем’єр-міністр зайняв обережну позицію, зазначивши, що Європа 2026 року суттєво відрізняється від тієї, якою вона була у 2016 році під час голосування за вихід із блоку. Натякаючи на вибори, що відбудуться найближчими місяцями на континенті, зокрема у Франції та Іспанії, Бернем зауважив, що політична ситуація в самому Євросоюзі може значно змінитися вже наступного року, тому уряд оцінюватиме всі подальші кроки прагматично й з урахуванням цих чинників.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія та Європейський Союз проведуть щорічний саміт лідерів 20 листопада у Брюсселі.

Дату проведення зустрічі у Палаті громад підтвердив прем'єр-міністр Енді Бернем. Разом із ним у переговорах візьмуть участь президент Європейської ради Антоніу Кошта та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Початково захід планували на липень, однак його довелося відкласти через розпад адміністрації попереднього очільника уряду Кіра Стармера.