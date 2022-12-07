США погодили рекордний оборонний бюджет: на що розраховувати Україні

У проєкті передбачено виділення $6 млрд на стримування Росії в Європі

Проєкт може стати найбільшим в історії США, якщо його схвалять конгресмени та сенатори

Сенат Конгресу Сполучених Штатів Америки погодив рекордний оборонний бюджет на $847,3 млрд. доларів. З них $800 млн. підуть на військову допомогу Україні. Про це йдеться в проєкті оборонного бюджету США.

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«Нарощування допомоги Україні та НАТО. Проєкт розширює та модифікує ініціативу допомоги Україні у сфері безпеки та затверджує виділення додаткових 800 млн доларів допомоги у 2023 фінансовому році», – йдеться у проєкті.

Зазначимо, що цей проєкт може стати найбільшим в історії США, якщо його схвалять конгресмени та сенатори, а потім підпише президент Джо Байден.

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Крім допомоги Україні, у проєкті передбачено виділення $6 млрд на стримування Росії в Європі, а також продовжує заборону на військову співпрацю з РФ на п'ять.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена з метою підтримати пошкоджену українську енергетичну інфраструктуру, скликає у четвер, 8 грудня, онлайн-зустріч із керівниками нафтогазових компаній.

До відома, Сполучені Штати Америки схвалили продаж 116 бойових танків Abrams Польщі.