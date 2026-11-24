Міністр оборони України Євгеній Хмара провів в Осло зустріч із норвезьким колегою Торе Сандвіком. Сторони обговорили постачання Україні додаткових бойових літаків і боєприпасів, посилення протиповітряної оборони та розвиток спільного оборонного виробництва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Під час переговорів міністри обговорили підтримку України в зимовий період та протягом 2027 року. Наступного року обсяг двосторонньої допомоги від Норвегії становитиме щонайменше $7 млрд. Основними напрямами підтримки стануть посилення протиповітряної оборони та розвиток безпілотних систем.

«Розглянули варіанти постачання Україні засобів для захисту неба, зокрема ракет-перехоплювачів для систем ППО. Маємо вагомі та важливі для України домовленості», – зазначив Євгеній Хмара.

Виступ міністра оборони України під час робочого візиту до Осло фото: Міноборони

Окрему увагу сторони приділили проєкту інтеграції ракет різних типів у зенітні ракетні комплекси NASAMS, які вже перебувають на озброєнні України.

Міністри також розглянули можливості постачання додаткових бойових літаків та боєприпасів до них. Кількість і типи літаків, а також можливі терміни їх передачі в оборонному відомстві не уточнили.

Хмара окреслив пріоритетні напрями подальшої співпраці між країнами. Серед них – обмін бойовим досвідом, розвиток спільних підприємств та розширення виробничих потужностей оборонно-промислових комплексів обох держав.

«Для нас важливо будувати сильні ОПК і в Україні, і в Норвегії. Спільні виробництва слід масштабувати зараз, адже ми бачимо, як Росія нарощує виробництво зброї», – наголосив міністр.

Підписання українсько-норвезької угоди щодо впровадження системи DELTA у Силах оборони Норвегії фото: Міноборони

За його словами, спільні проєкти дозволять прискорити створення сучасного озброєння. Україна отримає додаткові виробничі можливості, а Норвегія – доступ до української експертизи, заснованої на бойовому досвіді.

Крім того, за підсумками зустрічі сторони підписали угоду про співпрацю щодо впровадження української системи DELTA у Силах оборони Норвегії.

Нагадаємо, 17 листопада Німеччина та Норвегія домовилися про закупівлю американського озброєння для України в межах механізму PURL. Берлін оголосив про виділення $300 млн, пріоритетом стане посилення української протиповітряної оборони.

Також у жовтні президент Володимир Зеленський повідомив про спільну роботу України та європейських партнерів над новою антибалістичною системою FREYJA. Норвегія бере активну участь у реалізації цього проєкту.

До слова, у квітні прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що передані Україні шість винищувачів F-16 проходять ремонт і підготовку. На той момент літаки вже перебували у власності України, однак потребували технічного обслуговування.