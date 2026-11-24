Двадцять членів Палати представників США звернулися до президента Дональда Трампа із закликом відкликати запрошення російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні в Маямі. Причинами звернення стали російська війна проти України та повідомлення про військову допомогу Москви Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу конгресмена Пета Раяна.

Ініціаторами двопартійного звернення стали республіканець Дон Бейкон та демократи Пет Раян і Гіл Сіснерос. До їхньої ініціативи долучилися ще 17 членів Палати представників.

У своєму листі конгресмени наголосили, що Росія не лише продовжує війну проти України, а й, за повідомленнями ЗМІ, передає Ірану супутникові знімки та розвідувальні дані, які могли бути використані для атак на американських військових.

Зокрема, законодавці згадали іранську атаку на авіабазу Принца Султана в Саудівській Аравії наприкінці березня. За наведеними у зверненні даними, внаслідок удару було поранено 12 американських військовослужбовців та знищено літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління Awacs.

«Зараз не час для економічної співпраці чи дискусій з Росією – за винятком обговорення припинення її несправедливої війни», – йдеться у листі.

Конгресмен Пет Раян також розкритикував нещодавню зустріч Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та президентом РФ Володимиром Путіним. На його думку, запрошення російського президента на саміт G20 суперечить інтересам американських військовослужбовців.

«23 хоробрих американці загинули в цій війні в Ірані, і добре задокументовано, що Росія надавала іранцям розвідувальні дані, супутникові знімки та зброю, яку використовували проти американських сил. Запрошення Путіна Трампом є не лише зрадою наших військових, а й лише ще більше заохочує Росію підтримувати наших ворогів і продовжувати свою несправедливу війну в Україні», – заявив Раян.

Своєю чергою конгресмен Гіл Сіснерос звинуватив американського президента у підриві національної безпеки США. За його словами, Вашингтон мав би притягнути Москву до відповідальності за підтримку Ірану, а не запрошувати російського лідера на міжнародний саміт.

«США повинні стояти на боці наших союзників, а не посилювати їхнього противника. Президент повинен відкликати це запрошення та притягнути авторитарний російський режим до відповідальності за його руйнівні дії, які завдають шкоди нашим американським військовослужбовцям», – наголосив Сіснерос.

Республіканець Дон Бейкон також прокоментував звернення до Трампа у соціальній мережі X. «Путіну в Америці не раді», – написав конгресмен.

Нагадаємо, 23 вересня державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що російського диктатора Володимира Путіна офіційно запросили на саміт G20 у Маямі. За словами очільника американської дипломатії, участь Путіна у заході дала б йому можливість провести переговори з Дональдом Трампом.