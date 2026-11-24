Представник Кремля знову натякнув, що остаточного погодження участі Європи на переговорах не було

Росія поки не розуміє, який додатковий внесок Європа може зробити в переговори щодо завершення війни в Україні в Абу-Дабі. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію європейських країн долучитися до переговорного процесу, пише «Главком».

За словами Пєскова, європейські країни наполягають на зміні формату переговорів щодо завершення війни в Україні – із тристороннього на чотиристоронній. Наразі консультації відбуваються за участю України, Росії та США, які виступають посередником. Європейські держави прагнуть отримати безпосереднє місце за столом переговорів, оскільки майбутні домовленості безпосередньо впливатимуть на безпеку континенту.

Однак Москва не поспішає погоджуватися на таку пропозицію. Російська сторона заявляє, що поки не розуміє, який саме внесок європейські представники можуть зробити в переговорний процес.

«Ви знаєте, що європейці наполягають на тому, щоб це вже був чотиристоронній формат. Ми поки не зовсім розуміємо, яка додана вартість може з'явитися від участі європейців, який це може бути додатковий внесок у процес мирного врегулювання», – сказав Пєсков.

Водночас речник Кремля визнав, що щодо формату переговорів існують різні погляди. Він не уточнив, за яких умов Росія могла б погодитися на безпосередню участь європейських країн у консультаціях. Раніше в Москві заявляли, що хотіли б спершу зрозуміти, які конкретні пропозиції та гарантії європейці можуть представити для врегулювання війни.

Останній тристоронній раунд переговорів за участю України, Росії та США відбувся в Абу-Дабі 10-11 листопада. За його підсумками сторони домовилися про новий масштабний обмін військовополоненими, який, за інформацією російських ЗМІ, на момент заяви Пєскова ще не відбувся.

Москва заявляє про готовність продовжувати переговори, однак конкретної дати наступної зустрічі поки немає. 24 листопада Пєсков підтвердив, що розуміння щодо необхідності нового раунду є, проте час його проведення ще не визначили.

Напередодні в Кремлі також говорили про можливість окремих контактів із європейськими представниками. Водночас країна-агресор наполягає, що спершу хоче зрозуміти, з якими пропозиціями Європа готова долучитися до мирного врегулювання.