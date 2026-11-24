Уряд Швеції оголосив про надання Україні нового пакета зимової допомоги загальною вартістю 540 млн шведських крон (понад $52 млн). Фінансування передбачене для підтримки української енергетики, захисту критичної інфраструктури від російських атак та забезпечення населення теплом і електроенергією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на посолку України у Швеції Світлану Заліщук.

За словами дипломатки, шведська сторона уважно стежить за складною енергетичною ситуацією в Україні. Новий пакет допомоги охоплюватиме три основні напрями.

Зокрема, кошти розподілять таким чином:

300 млн шведських крон (близько $29 млн) – закупівля аварійно-рятувального обладнання та посилення захисту українських енергетичних об'єктів від російських атак;

(близько $29 млн) – закупівля аварійно-рятувального обладнання та посилення захисту українських енергетичних об'єктів від російських атак; 85 млн шведських крон (близько $8,2 млн) – підтримка енергетики через Програму розвитку ООН, забезпечення домогосподарств теплом і світлом, безперебійне енерго- та водопостачання лікарень і шкіл;

(близько $8,2 млн) – підтримка енергетики через Програму розвитку ООН, забезпечення домогосподарств теплом і світлом, безперебійне енерго- та водопостачання лікарень і шкіл; 155 млн шведських крон (близько $15 млн) – гуманітарна допомога через Український Червоний Хрест, зокрема фінансова підтримка вразливих родин, забезпечення опаленням та генераторами.

Заліщук подякувала уряду та народу Швеції за незмінну підтримку України.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Шведське агентство з міжнародного розвитку переказало €63,82 млн до Фонду підтримки енергетики України. Кошти спрямували на придбання обладнання та запчастин, необхідних для відновлення інфраструктури після російських обстрілів.

Також 13 листопада 2026 року Німеччина погодила виділення додаткових €200 млн на зимову допомогу Україні. Фінансування передбачене для підтримки електро-, тепло- та водопостачання, а також забезпечення роботи соціальних установ.

Крім того, Європейський Союз розпочав підготовку екстреного пакета допомоги Україні на зиму. До переліку необхідного обладнання увійшли генератори, зарядні станції та автобуси.