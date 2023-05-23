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Подають некоректно інформацію: посол України обурився на німецькі ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Подають некоректно інформацію: посол України обурився на німецькі ЗМІ
За словами Макеєва, неправдиві заголовки та інформація виставляють Україну у поганому світлі
фото з відкритих джерел

Посол обурився, що німецькі ЗМІ некоректно подають інформацію

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв у Twitter обурився тим, що німецькі ЗМІ некоректно подають інформацію, тим самим виставляючи Україну у поганому світлі. Посол наводить за приклад два скріншоти.

На одному – стаття видання Funke Berlin, у якій ідеться про те, що «Україна очікує від саміту НАТО чітких сигналів щодо євроатлантичної інтеграції та майбутнього членства в НАТО», на другому – перелік заголовків статей інших видань, які перекрутили цитату першоджерела.

Стаття видання Funke Berlin
Стаття видання Funke Berlin
фото: Олексій Макеєв
Перелік заголовків статей інших видань, які перекрутили цитату першоджерела
Перелік заголовків статей інших видань, які перекрутили цитату першоджерела
фото: Олексій Макеєв

«Шановні колеги-журналісти, поясніть мені, будь ласка, як «очікувати» перетворилося на «вимагати», як «чіткі сигнали» стали «чіткими вимогами»? А потім «Макеєв тисне на федеральну владу», – пише посол.

Нагадаємо, Німеччина поки не має наміру приєднатися до коаліції щодо постачання західних винищувачів для України.

Шольц сказав, що Німеччина концентрується на танках, боєприпасах, створенні діючої системи ремонту і протиповітряній обороні. Він підкреслив, що ці речі «дуже важливі» для здатності України захистити себе і Німеччина вже взяла на себе подальші зобов'язання в цих областях.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв відповів на звинувачення заступника голови МЗС Андрія Мельника. Дипломат переконує, що звинувачення його попередника не є офіційною позицією МЗС.

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Теги: ЗМІ Німеччина посол

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