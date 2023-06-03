Закарпатець категорично відмовився воювати, його арештовано

Обвинувачений отримав повістку на відправку до військової частини, але відмовився їхати

Військовозобов’язаного визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації

Воловецький районний суд Закарпатської області призначив три роки в’язниці місцевому безробітному, обвинуваченому в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 30 травня.

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За матеріалами справи, 20 лютого 2023 року обвинувачений отримав повістку на відправку до військової частини. Наступного дня він з’явився на збір, але категорично відмовився від проходження служби. Зокрема, написав заяву про відмову у проходженні служби.

У суді військовозобов’язаний підтвердив свою категоричну відмову мобілізовуватися.

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Феміда врахувала щире каяття та активне сприяння обвинуваченого в розкритті злочину. Також суд узяв до уваги факт, який пом’якшує покарання, що військовозобований мешкає зі співмешканкою, яка мала інвалідність.

Разом з тим суд заслухав доповідь Мукачівського районного сектору філії держустанови «Центр пробації», який вважав, що обвинувачений несе високий ризик небезпеки для суспільства. Застосувати соціально-виховні до обвинуваченого заходи неможливо.

Таким чином, суд призначив реальне покарання за ухилення від призову і розпорядився узяти під варту чоловіка у залі суду.

Як повідомляв «Главком», Тячівський районний суд Закарпатської області визнав невинним священника релігійного центру Свідків Єгови в Україні, який відмовився брати до рук зброю і йти воювати.