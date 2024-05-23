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Путін прилетів до Білорусі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Путін прилетів до Білорусі
Очільника Кремля в Мінську зустрічав Лукашенко
фото: Белта

24 травня Путін проведе переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком

Літак російського диктатора Володимира Путіна у четвер, 23 травня, прибув до Білорусі. Про це пише Беларускі Гаюн.

«У повітряний простір Білорусі увійшов Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96021. Борт вилетів із «Внуково» о 21:56 за місцевим часом. Номер рейсу – RSD155», – йдеться у повідомленні.

24 травня російський диктатор проведе переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Як повідомила російська пропагандистська агенція ТАСС, літак очільника Кремля вже приземлився в Мінську. Його зустрічав Лукашенко. Вказано, що Путін прибув до Білорусі з дводенним офіційним візитом. 

Як повідомлялося, президент країни-агресорки Володимир Путін 23 травня відвідає Білорусь і зустрінеться в Мінську з самопроголошеним президентом Білорусії Олександром Лукашенком.

За словами прес-секретаря Путіна Пєскова, 23 травня очікується «велике спілкування» Путіна і Лукашенка в Мінську, а 24 травня «буде цілий день цього самого офіційного візиту».

У пресслужбі Кремля заявили, що під час переговорів «заплановано обговорити актуальні питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва, перебіг та перспективи інтеграційної взаємодії в рамках Союзної держави, а також ключові теми міжнародного порядку денного».

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Теги: Білорусь путін диктатор переговори Олександр Лукашенко

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