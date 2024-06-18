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Стало відомо, який документ прагне підписати Путін із Кім Чен Ином

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Стало відомо, який документ прагне підписати Путін із Кім Чен Ином
Володимир Путін із Кім Чен Ином укладуть нову домовленість
фото: сайт Кремля

Росія та КНДР підготували договір про всеосяжне стратегічне партнерство

Російський диктатор Володимир Путін схвалив проєкт Договору про всеосяжне стратегічне партнерство з КНДР. Він має намір підписати документ під час зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це йдеться у розпорядженні президента РФ, опублікованому на сайті Кремля.

«Прийняти пропозицію МЗС Росії, погоджену із зацікавленими федеральними державними органами та організаціями, про підписання Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Російською Федерацією та Корейською Народно-Демократичною Республікою», – йдеться в документі.

«Вважати за доцільне здійснити підписання договору, передбаченого цим розпорядженням, на найвищому рівні», – написано в розпорядженні.

Як нагадують росЗМІ, сьогодні ввечері, 18 червня, Путін поїде з державним візитом до КНДР, а наступного дня – до В'єтнаму.

До слова, з нагоди візиту російського диктатора вулиці Пхеньяна оздоблено портретами Путіна, вивісками про «міцну корейсько-російську дружбу», привітальними банерами та прапорами РФ. Востаннє Путін їздив до КНДР у 2000 році, ще за правління Кім Чен Іра – батька нинішнього північнокорейського диктатора. Кім Чен Ин відвідував РФ восени 2023 року. Тоді, вважають олядачі, два диктатори домовились про поставки в РФ північнокорейських ракет KN-23/24, якими вже на початку 2024 року було атаковано Україну.

Нагадаємо, США стривожені через поглиблення відносин Росії та Північної Кореї на тлі візиту Путіна до Пхеньяна. Про це заявив під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Читайте також: Путін перед візитом до Пхеньяну похвалив КНДР за підтримку війни проти України

 

Теги: путін Північна Корея Кім Чен Ин диктатор

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