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Як Північна Корея зустрічає Путіна: відео з центральних вулиць

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Як Північна Корея зустрічає Путіна: відео з центральних вулиць
Портрет російського диктатора на кожному стовпі в Пхеньяні
фото: російські ЗМІ

Культ особистості Кім Чен Ина поступився місцем культу особистості кремлівського диктатора Путіна

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні вперше за 24 роки приїде до Північної Кореї на зустріч із Кім Чен Ином.

З нагоди візиту диктатора вулиці Пхеньяну оздоблено портретами Путіна, вивісками про «міцну корейсько-російську дружбу», привітальними банерами та прапорами РФ.

З нагоди візиту диктатора РФ вулиці Пхеньяну оздоблено портретами Путіна
З нагоди візиту диктатора РФ вулиці Пхеньяну оздоблено портретами Путіна
фото: російські ЗМІ
Столиця Північної Кореї оздоблена привітаннями на честь візиту Путіна
Столиця Північної Кореї оздоблена привітаннями на честь візиту Путіна
фото: російські ЗМІ

Востаннє Путін їздив до КНДР у 2000 році, ще за правління Кім Чен Іра – батька нинішнього північнокорейського диктатора. Кім Чен Ин відвідував РФ восени 2023 року. Тоді, ймовірно, вони з Путіним домовились про поставки ракет KN-23/24, які вже на початку 2024 року було запущено по Україні.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 18 червня відвідає КНДР. Це посилює занепокоєння з приводу зростання військової співпраці між двома державами, пише The Washington Post.

Зокрема, Путін вперше назвав державу, яка є союзником Росії у війні проти України та заявив, що Москва високо цінує підтримку Північної Кореї в проведенні так званої «спеціальної військової операції» в Україні.

Як повідомлялося, Сполучені Штати стривожені через поглиблення відносин Росії та Північної Кореї на тлі візиту Путіна до Пхеньяна. Про це заявив під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Зазначимо, Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні. Згодом The Washington Post повідомив, що Північна Корея могла передати Російській Федерації кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні. Однак близько половини північнокорейських ракет не долетіли до цілі. Відсоток несправності високий.

Крім того, північнокорейські військові заводи працюють на повну потужність, щоб постачати зброю в Росію в обмін на продовольство та інші предмети першої потреби.

До слова, Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю, зокрема в торгівлі, економіці, науці та технологіях.

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Теги: дипломатія путін Північна Корея

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