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Червоний букет та обійми: Кім Чен Ин зустрів Путіна (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Червоний букет та обійми: Кім Чен Ин зустрів Путіна (відео)
Путін вперше за 24 роки прибув до КНДР
фото скріншот відео

Путін прибув до КНДР із держвізитом

Сьогодні, 18  червня, під вечір російський диктатор Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це перша поїздка президента РФ до КНДР за останні 24 роки. Про це повідомляють росЗМІ.

Як зазначається, в аеропорту російського диктатора особисто зустрічав Кім Чен Ин. Лідери коротко поспілкувалися біля кортежу Путіна.

Російського президента вітала рота почесної варти КНДР, після чого йому вручили букет червоних квітів.

На вулицях Пхеньяна кортеж президента РФ супроводжували десятки охоронці на мотоциклах. 

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін схвалив проєкт Договору про всеосяжне стратегічне партнерство з КНДР. Він має намір підписати документ під час зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Раніше Путін заявив, що Москва високо цінує підтримку Північної Кореї в проведенні так званої «спеціальної військової операції» в Україні. 

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Теги: путін Північна Корея Кім Чен Ин

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