Червоний букет та обійми: Кім Чен Ин зустрів Путіна (відео)

Путін вперше за 24 роки прибув до КНДР

Путін прибув до КНДР із держвізитом

Сьогодні, 18 червня, під вечір російський диктатор Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це перша поїздка президента РФ до КНДР за останні 24 роки. Про це повідомляють росЗМІ.

Як зазначається, в аеропорту російського диктатора особисто зустрічав Кім Чен Ин. Лідери коротко поспілкувалися біля кортежу Путіна.

Володимир Путін прилетів до столиці КНДР Пхеньян. pic.twitter.com/C41jC59C2A June 18, 2024

Російського президента вітала рота почесної варти КНДР, після чого йому вручили букет червоних квітів.

На вулицях Пхеньяна кортеж президента РФ супроводжували десятки охоронці на мотоциклах.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін схвалив проєкт Договору про всеосяжне стратегічне партнерство з КНДР. Він має намір підписати документ під час зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Раніше Путін заявив, що Москва високо цінує підтримку Північної Кореї в проведенні так званої «спеціальної військової операції» в Україні.