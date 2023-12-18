ЗСУ збили ракету Х-59 на Дніпропетровщині

Результат роботи підрозділу Повітряного командування «Схід»

Сьогодні, 18 грудня, під час повітряної тривоги, Сили оборони України ліквідували російську ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування «Схід».

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Зазначається, що це результат роботи підрозділу Повітряного командування «Схід».

Воїнам вдалося знищити керовану авіаційну ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

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Триває 663-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.