Зафіксовано падіння уламків ракет у чотирьох районах Києва

Кількість постраждалих у результаті ракетної атаки зросла

Київська міська військова адміністрація оновила інформацію щодо наслідків ракетного удару по столиці.

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За даними КМВА, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих повітряних цілей у Києві загалом зафіксовано біля десятка випадків падіння уламків.

Наслідки ракетного удару

Голосіївський район

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Падіння уламків на проїжджу частину дороги без послідуючого горіння.

Дарницький район

Загорання приватного будинку на площі 400 кв. м.

Деснянський район

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Загорання на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку та восьми авто у дворі будинку.

Проведена евакуація мешканців. Врятовано 17 людей, з них 7 дітей. На місці працює Червоний Хрест, залучено автобус «Київпастрансу» для обігріву людей, надається допомога психологічною службою. Постраждалим надана медична допомога.

Ще на двох інших локаціях району на відкритій території були виявлені палаючі уламки ракет.

Дніпровський район

Вибуховою хвилею вибило вікна в двох житлових будинках.

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Загорання приватного житлового будинку на площі 2 кв. м.

Падіння уламків ракети ще на три приватні житлові будинки без загорання. Сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд.

Падіння уламків ракети на проїжджу частину, пошкодження водопровідної мережі — аварійні бригади працюють на місці.

Постраждалі внаслідок ракетної атаки

Інформації стосовно загиблих немає.

Станом на 06:00 зафіксовано 51 постраждала особа, з них 6 дітей. Найстаршій - 80 років, наймолодшій - 5 рочків. Усім надана медична допомога.

Дані оперативно зведення оновлюються та уточнюються.

Нагадаємо, близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після якої у місті було оголошено повітряну тривогу.

Після робити ППО по збиттю ворожих цілей над Києвом, зафіксовано численне падіння уламків на лівому березі міста.

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Триває робота рятувальників на місці обстрілів

До слова, з'явилося фото наслідків ракетної атаки на Київ.