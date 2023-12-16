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США повідомили, що станеться, якщо КНДР застосує ядерну зброю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США повідомили, що станеться, якщо КНДР застосує ядерну зброю
Атака Північної Кореї проти США призведе до кінця режиму Кім Чен Ина
фото з відкритих джерел

Будь-яка ядерна атака КНДР буде зустрінута швидкою відповіддю

Сполучені Штати попередили Північну Корею, що застосування нею ядерної зброї проти США або їхніх союзників призведе до кінця режиму Кім Чен Ина. Про це йдеться у заяві Білого дому.

Згідно з заявою, під час зустрічі з колегами із Сеула Сполучені Штати підтвердили свою непохитну відданість надавати Республіці Корея розширене стримування, підкріплене повним спектром американських сил і засобів, зокрема й ядерних.

«Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або їхніх союзників є неприйнятною і призведе до кінця режиму Кіма, а американська сторона підтвердила, що будь-яка ядерна атака КНДР буде зустрінута швидкою, нищівною і рішучою відповіддю», – йдеться в заяві.

Серед інших підсумків засідання ядерної консультативної групи стало відомо про розробку Сеулом і Вашингтоном спільних керівних принципів ядерної стратегії для стримування ядерної загрози з боку Північної Кореї.

Зазначимо, КНДР неодноразово заявляла, що не відмовиться від своєї ядерної програми, яку вважає необхідною для виживання свого режиму.

Нагадаємо, Північна Корея заявила про плани запустити в найближчий час більше «супутників-шпигунів» для збору інформації про військову діяльність своїх ворогів.

До слова, Північна Корея розглядатиме будь-яке втручання в роботу своїх супутників як оголошення війни та застосує засоби стримування, якщо напад на її стратегічні активи буде неминучим.

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Теги: Кім Чен Ин озброєння ядерна зброя Північна Корея США

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