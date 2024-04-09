Країни ЄС підписали договір щодо захисту підводної інфраструктури від РФ: деталі

Газопроводи «Північний потік-1» та «Північний потік-2» були побудовані російським Газпромом» для транзиту 110 млрд кубометрів природного газу на рік до Німеччини та інших країн Європи

Загрози підводним кабелям та трубопроводам стали предметом уваги безпеки західноєвропейських країн після вибухів у вересні 2022 року на газопроводах «Північних потоках»

Шість європейських країн, які мають морські кордони у Північному морі, підписали угоду про спільну роботу із захисту підводної інфраструктури, зокрема від можливих атак Росії. Про це повідомляє Reuters.

Угоду підписали Бельгія, Британія, Данія, Німеччина, Норвегія та Нідерланди. Загрози підводним кабелям та трубопроводам стали предметом уваги безпеки західноєвропейських країн після вибухів у вересні 2022 року на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2».

У травні 2023 року НАТО заявило, що Росія може пошкодити підводні кабелі, щоб покарати західні країни за підтримку України.

«Північне море є локомотивом, що стимулює амбіції Європи в галузі відновлюваних джерел енергії та нульових викидів, допомагаючи зміцнити енергетичну безпеку на континенті. Тому дуже важливо, щоб ми захищали його критично важливу енергетичну інфраструктуру зараз і в майбутньому», – заявив Ендрю Боуї, британ з ядерної енергетики та відновлюваних джерел енергії.

За його словами, зміцнення зв'язків із ключовими північноєвропейськими сусідами дозволить забезпечити стійкість інфраструктури проти тих, хто може спробувати загрожувати або зруйнувати її.

Вибухи на «Північних потоках»

Газопроводи «Північний потік-1» та «Північний потік-2» були побудовані російським Газпромом» для транзиту 110 млрд кубометрів природного газу на рік до Німеччини та інших країн Європи. При цьому «Північний потік-2» так і не було введено в експлуатацію через російське вторгнення, а «Північний потік-1» було зупинено «Газпромом» влітку 2022 року.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.