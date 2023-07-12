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Підрив «Північних потоків»: слідчі виявили нову знахідку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Підрив «Північних потоків»: слідчі виявили нову знахідку
До вибухів на газопроводах могла бути причетна легка яхта «Андромеда»
фото з відкритих джерел

Німеччина, Швеція та Данія надіслали свої попередні висновки розслідування до Ради Безпеки ООН

Німецькі слідчі органи виявили сліди підводної вибухівки у зразках, взятих з яхти, яка, як підозрює слідство, могла бути використана для підриву газопроводів «Північний потік». Про це повідомляє Reuters із посиланням на лист Німеччини до Ради Безпеки ООН.

Німеччина, Швеція та Данія проводять незалежні розслідування вибухів на «Північних потоках». Країни надіслали свої попередні висновки до Ради Безпеки ООН напередодні засідання, скликаного з ініціативи Росії, яка поскаржилася, що її не інформують про хід слідства, пише Reuters.

«Жодне з розслідувань не завершено, і на даний момент ще неможливо сказати, коли вони будуть завершені. Характер актів саботажу безпрецедентний, а розслідування складні», – йдеться у спільному листі трьох країн.

Німецьке слідство розслідує оренду підозрілої парусної яхти, яка була оформлена таким чином, щоб «приховати особу справжнього фрахтувальника». «Є підозри, що дане судно могло бути використане для перевезення вибухових речовин з метою атаки на газопроводи», – йдеться у листі про розслідування німецької сторони, яка виявила у зразках, взятих із човна, сліди підводної вибухівки.

«На даний момент неможливо достовірно встановити особи злочинців та їх мотиви, особливо щодо питання про те, чи керувала інцидентом держава чи державний діяч», – сказано у листі.

Як раніше писали німецькі ЗМІ, слідство вивчає версію, за якою до вибухів могла бути причетна легка яхта «Андромеда». Йдеться про невелике цивільне судно, яке вийшло з німецького порту в місті Росток 6 вересня і, судячи з висновків слідства, було й у районі вибухів. Яхта провела в морі близько двох тижнів і за тиждень до вибухів зробила невелику зупинку в Польщі.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

Російський диктатор Володимир Путін впевнений, що за вибухами на «Північних потоках» стоять спецслужби США.

РФ запросила на 11 липня проведення відкритого засідання Ради безпеки ООН на тему підриву «Північних потоків».

Теги: Північний потік Північний потік-2 вибух розслідування Німеччина Радбез ООН

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