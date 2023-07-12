Підрив «Північних потоків»: слідчі виявили нову знахідку

Німеччина, Швеція та Данія надіслали свої попередні висновки розслідування до Ради Безпеки ООН

Німецькі слідчі органи виявили сліди підводної вибухівки у зразках, взятих з яхти, яка, як підозрює слідство, могла бути використана для підриву газопроводів «Північний потік». Про це повідомляє Reuters із посиланням на лист Німеччини до Ради Безпеки ООН.

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Німеччина, Швеція та Данія проводять незалежні розслідування вибухів на «Північних потоках». Країни надіслали свої попередні висновки до Ради Безпеки ООН напередодні засідання, скликаного з ініціативи Росії, яка поскаржилася, що її не інформують про хід слідства, пише Reuters.

«Жодне з розслідувань не завершено, і на даний момент ще неможливо сказати, коли вони будуть завершені. Характер актів саботажу безпрецедентний, а розслідування складні», – йдеться у спільному листі трьох країн.

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Німецьке слідство розслідує оренду підозрілої парусної яхти, яка була оформлена таким чином, щоб «приховати особу справжнього фрахтувальника». «Є підозри, що дане судно могло бути використане для перевезення вибухових речовин з метою атаки на газопроводи», – йдеться у листі про розслідування німецької сторони, яка виявила у зразках, взятих із човна, сліди підводної вибухівки.

«На даний момент неможливо достовірно встановити особи злочинців та їх мотиви, особливо щодо питання про те, чи керувала інцидентом держава чи державний діяч», – сказано у листі.

Як раніше писали німецькі ЗМІ, слідство вивчає версію, за якою до вибухів могла бути причетна легка яхта «Андромеда». Йдеться про невелике цивільне судно, яке вийшло з німецького порту в місті Росток 6 вересня і, судячи з висновків слідства, було й у районі вибухів. Яхта провела в морі близько двох тижнів і за тиждень до вибухів зробила невелику зупинку в Польщі.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

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Російський диктатор Володимир Путін впевнений, що за вибухами на «Північних потоках» стоять спецслужби США.

РФ запросила на 11 липня проведення відкритого засідання Ради безпеки ООН на тему підриву «Північних потоків».