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Сергій Таран Політолог

Час істини для Трампа

glavcom.ua
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Чи справді Трамп буде гратися з Путіним у санкції?
фото: Reuters

Мало віриться, що Трамп буде дотримуватись всіх своїх обіцянок

Ну, от і настав час істини для Трампа. Після того, як Путін на весь світ відправив його куди подалі з його «мирним планом» і оголосив, що буде «добивати» Україну, у Білому домі довго мовчали. Трамп нарешті відповів, що оголосить вторинні санкції на російську нафту, якщо Путін відмовиться від припинення вогню.

Оголосив, правда, це не сам Трамп, а журналісти, які ніби говорили із самим Трампом. Переконаний, що це зробили невипадково. Адже після цього Трамп завжди може відмовитися від своїх слів, сказавши, що журналісти «щось не так зрозуміли».

Але при цьому була анонсована розмова Трампа і Путіна, і тоді вже Трампу доведеться коментувати цю розмову особисто.

Тому буквально днями ми побачимо справжнє обличчя Трампа, і зрозуміємо його справжні наміри щодо російсько-української війни.

Побачимо ми це насамперед по його реальних діях після цієї розмови.

Чи справді він буде гратися з Путіним у вбивчі для російської економіки нафтові аргументи? І чи дасть він більше зброї Україні, як він це обіцяв, якщо Росія не згоджуватиметься на мир?

Звісно, мало віриться, що Трамп буде дотримуватись всіх своїх обіцянок. Вони у нього надто часто змінюються.

Але остаточну відповідь ми дізнаємося буквально днями.

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Джерело
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Теги: росія санкції путін Дональд Трамп

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Сергій Таран

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