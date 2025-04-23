Трамп та Путін вже готові зустрітися? Пєсков зробив заяву

«Зустріч Трампа та Путіна має бути продуктивною. Путін поважає Трампа»

Триває підготовча робота щодо зустрічі очільника США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна. Як передає «Главком», про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Le Point та ТАСС.

«Зустріч Трампа та Путіна має бути продуктивною, зараз ведеться підготовча робота. Путін поважає Трампа, і вони сходяться на думці, що відмова від діалогу це абсурд», – заявив Пєсков.

Посадовець зауважив, що Трамп не призначав «крайньої дати встановлення перемир'я».

Раніше Володимир Путін заявив про готовність заморозити бойові дії по лінії зіткнення й відмовитися від повного контролю над чотирма прифронтовими українськими областями – Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою. Як передає «Главком», про це повідомила Financial Times із посиланням на джерела.

Зазначається, що ця заява прозвучала на зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Водночас, це буде можливо лише якщо США підуть на ширші геополітичні поступки Москві, наприклад, визнають її контроль над Кримом і заборонять Україні вступати до НАТО, пише FT.

Водночас Дональд Трамп піддав критиці президента України Володимира Зеленського за заяву про те, що Україна ніколи не визнає російським Крим. За його словами, Зеленський нібито хвалиться на першій сторінці The Wall Street Journal, заявляючи, що «Україна ніколи не визнає окупацію Криму на законних підставах». Трамп знову повторив, що такі «провокаційні» заяви Зеленського лише буцімто ускладнюють можливість врегулювання війни.

Також Дмитро Пєсков заявив, що можливість візиту президента США Дональда Трампа на парад 9 травня в Москву не обговорювалася. «Про це не йшлося», – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про можливу участь американського лідера у параді 9 травня.

До слова, нещодавно Володимир Путін заявив, що Росії слід розширювати потужності оборонно-промислового комплексу, щоб підготуватися до майбутніх воєнних конфліктів.