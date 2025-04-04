Загроза масованого ракетного удару по Україні: чиновник НАТО зробив заяву

Попри те, що Росія продовжує виробляти велику кількість ракет, вони ще закупляють додаткову кількість у Північної Кореї.

Розвідувальні дані НАТО свідчать про те, що Росія продовжує виробляти значну кількість ракет. Їх накопичують для нових масованих ударів по Україну. Таку заяву зробив високопосадовець Альянсу для «Європейської правди», передає «Главком».

Під час міністерського засідання НАТО у Брюсселі чиновник Альянсу поспілкувався з журналістами та заявив, що Росія накопичує запаси для нових ударів. За його словами, у РФ зараз немає потреби у регулярносу застосуванні ракет, адже на їхню зміну, прийшли масовані атаки ударними дронами.

«Росіяни значно покращили свою тактику використання дронів-камікадзе, вони більш ефективно їх використовують. Це призводить до того, що зменшується потреба у великих ракетних ударах», – пояснив він.

Зазначається, що Росія не відкидає намірів повернення до можливо ракетного удару по Україні.

«Ми бачимо зараз те, що бачили і раніше, коли росіяни сповільнюють авіаудари далекого радіусу дії, у цей час накопичують запаси, щоб потім застосувати її у масованих ударах. Бо масовані удари мають дуже значне військове значення та вплив на моральний дух. Якщо вони відбуваються кожні пару тижнів, це має ефект. Тому схоже, що йдеться про накопичення тактичних запасів, щоб потім використати їх у великих кількостях», – зазначив високопосадовець НАТО.

Він також відзначив, що попри те, що Росія продовжує виробляти велику кількість ракет, вони ще закупляють додаткову кількість у Північної Кореї.

Нагадаємо, що ввечері 3 квітня російські війська атакували місто Харків дронами-камікадзе «шахед». Внаслідок атаки виникли пожежі, постраждали житлові будинки.В

Наразі відомо про 29 поранених, серед них дитина. Також внаслідок атаки є двоє загиблих.