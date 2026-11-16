Кремль пояснив, від чого залежить участь Путіна в саміті G20

США запросили Путіна на саміт G20 у Маямі

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що рішення щодо участі Володимира Путіна у саміті G20 у Маямі значною мірою залежатиме від підсумків тристороннього саміту АТЕС у Китаї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Що стосується участі, то я б запропонував вам стежити за перебігом цього нашого візиту до Китаю... Знову ж таки, будуть і тристоронні зустрічі, і двосторонні: і з китайським лідером, і з американським. І після цього, очевидно, ми ще раз розглянемо ситуацію, зважимо всі «за» і «проти», і наш президент ухвалить рішення», – сказав Ушаков.

Нагадаємо, 23 вересня державний секретар США Марко Рубіо підтвердив офіційне запрошення Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі. За його словами, участь російського диктатора дала б можливість провести переговори з Дональдом Трампом.

Як повідомлялося, можлива участь Володимира Путіна у грудневому саміті «Великої двадцятки» (G20) у США загрожує поверненням Росії до повноцінного міжнародного спілкування без відповідальності за розв'язану війну проти України. Європейська дипломатія застерігає, що запрошення російського диктатора може сприяти нормалізації воєнних злочинів.

Зауважимо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив готовність особисто поспілкуватися з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту G20 у Маямі, якщо той прибуде на міжнародну зустріч. Водночас участь російського лідера в заході залишається непідтвердженою.