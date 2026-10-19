Головна Країна Політика
search button user button menu button

Сибіга жорстко прокоментував можливу тристоронню зустріч Трампа, Путіна і Сі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сибіга жорстко прокоментував можливу тристоронню зустріч Трампа, Путіна і Сі
Очільник МЗС: Тристороння зустріч лідерів України, США та Росії могла б допомогти швидше покласти край війні
фото: МЗС

Сибіга: Путіну немає місця за столом переговорів із президентами Трампом та Сі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що можлива тристороння зустріч Росії, Китаю та США лише заохотить російського диктатора Володимира Путіна продовжувати війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра у соцмережі Х.

«Тристороння зустріч лідерів України, США та Росії могла б допомогти швидше покласти край війні. Тристороння зустріч лідерів Росії, Китаю та США мала б лише протилежний ефект: підштовхнула б Путіна до продовження цієї війни. Запрошення Путіна на таку зустріч підживило б його жагу до самозвеличення та надало б йому авторитет, якого він не заслуговує. Він не є світовим лідером; він – військовий злочинець. А Росія – це не світова потуга; це глобальна проблема», – йдеться у дописі.

Сибіга зауважив, що російська економіка щонайменше у 13 разів менша за американську та у вісім разів менша за китайську, а також продовжує стрімко скорочуватися, як і рівень життя росіян. За його словами, Росія втратила 1,6 млн солдатів убитими та пораненими у проваленій війні, яку не може виграти й відмовляється припинити. Він також наголосив, що під тиском жорстких санкцій російські технологічний сектор, промисловість і бізнес продовжують перебувати у стані стагнації.

«З будь-якої прагматичної чи моральної точки зору Путіну немає місця за столом переговорів із президентами Трампом та Сі. Єдине, що могло б забезпечити йому це місце, – це серйозний крок у напрямку миру, наприклад, прийняття пропозиції про припинення вогню ще до будь-якої такої зустрічі. Натомість ми бачимо протилежне: посилення терору проти цивільного населення. Доки він продовжує цей терор, йому не повинно бути місця за жодним столом», – підсумував очільник МЗС.

Нагадаємо, Росія виступила з пропозицією провести в листопаді зустріч російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна. Кремль прагне домовитися про завершення війни на вигідних для Москви умовах, водночас запрошувати президента України Володимира Зеленського на переговори не планують.

Зокрема, державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що обговорювалася можлива зустріч російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Водночас Китай не підтвердив підготовку зустрічі президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та глави Кремля Володимира Путіна. Пекін заявив, що наразі не має додаткової інформації щодо цієї ініціативи.

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп переговори Андрій Сибіга Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Калій є одним із ключових компонентів мінеральних добрив і широко використовується у сільському господарстві
Лукашенко відповів на плани Трампа закупити білоруський калій
22 вересня, 07:59
Трамп підготував вимогу до Зеленського напередодні переговорів
Трамп визначив головну тему зустрічі із Зеленським – The Guardian
22 вересня, 09:43
Зустріч Зеленського з Трампом і засідання Генасамблеї ООН: головне за 22 вересня
Зустріч Зеленського з Трампом і засідання Генасамблеї ООН: головне за 22 вересня
22 вересня, 12:48
Посол США в ООН Майкл Волтц пояснив занепокоєння Трампа через удари по НПЗ Росії
Посол США в ООН назвав причину занепокоєння Трампа через російські НПЗ
22 вересня, 10:04
Дрони знову вдарили по Південному мосту в Києві, Волгоград під атакою: головне за ніч 2 жовтня
Дрони знову вдарили по Південному мосту в Києві, Волгоград під атакою: головне за ніч 2 жовтня
2 жовтня, 05:50
Президент США Дональд Трамп заявив, що намагається врегулювати ще одну війну
«На підході завершення ще однієї війни»: Трамп анонсував розмову з Путіним
7 жовтня, 20:54
Нова пропозиція «охоплює всі аспекти конфлікту та має на меті покласти край війні»
Білий дім анонсував нову мирну пропозицію стосовно завершення війни в Україні
8 жовтня, 20:36
Глава МЗС України Андрій Сибіга розкрив деталі суперечки з прем'єром Угорщини
Міністр закордонних справ прокоментував останній «вибрик» Угорщини
1 жовтня, 22:14
Трамп і Путін домовилися про постачання російського дизеля
Дизель замість миру. Трамп перед виборами розрахувався Україною Тема дня
10 жовтня, 17:00

Політика

Сибіга жорстко прокоментував можливу тристоронню зустріч Трампа, Путіна і Сі
Сибіга жорстко прокоментував можливу тристоронню зустріч Трампа, Путіна і Сі
Евакуація з Олешок і навколишніх сіл. Лубінець розкрив деталі переговорів з РФ
Евакуація з Олешок і навколишніх сіл. Лубінець розкрив деталі переговорів з РФ
Чи керує Банкова урядом? Корецький дав відповідь
Чи керує Банкова урядом? Корецький дав відповідь
Прем'єр Корецький пояснив, як українцям готуватися до зими на власному прикладі
Прем'єр Корецький пояснив, як українцям готуватися до зими на власному прикладі
Чи буде в Україні економічне бронювання? Прем'єр пояснив свою позицію
Чи буде в Україні економічне бронювання? Прем'єр пояснив свою позицію
Стартував конкурс на шість вакантних місць у Рахунковій палаті
Стартував конкурс на шість вакантних місць у Рахунковій палаті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
81K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua