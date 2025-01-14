Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль повідомив, з ким Путін говоритиме про завершення війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кремль повідомив, з ким Путін говоритиме про завершення війни в Україні
Помічник диктатора заявив, що Росія не збирається повертати захоплені українські території
фото з відкритих джерел

Соратник Путіна відкинув участь більшості західних країн у переговорах для припинення війни в Україні

Переговори щодо закінчення війни в Україні мають вести лише Росія та США. Москві «нема про що розмовляти ні з Лондоном, ні з Брюсселем». Про це заявив помічник глави Кремля Микола Патрушев.

«Керівництво ЄС, наприклад, давно вже не має права говорити від імені багатьох своїх членів, таких як Угорщина, Словаччина, Австрія, Румунія та деяких інших європейських країн, зацікавлених у стабільності в Європі та які займають виважену позицію щодо РФ», – заявив він.

Помічник російського диктатора додав, що Росія наполягатиме, щоб «завдання СВО були вирішені», та додав, що вони залишаються незмінними від початку війни. Також Росія вимагатиме визнання анексії Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей України та Республіки Крим.

«Це навіть не обговорюється. Території, що колись управлялися з Києва, увійшли до складу Росії за підсумками волевиявлення громадян згідно з міжнародним правом, законами Російської Федерації та законодавством цих регіонів», – вважає соратник Путіна.

Як заявив Патрушев для адміністрації Джо Байдена Україна була безперечним пріоритетом, а от до пріоритетів Трампа Україна не входитиме, тому «представники нової адміністрації США, визнають, що Росія ні за яких обставин не поступиться ні Україні, ні будь-кому територій, які вже увійшли до складу Російської Федерації».

Помічник Путіна додав, що «не виключено, що цього року Україна взагалі припинить своє існування», однак особливо Кремль турбує «насильницький примус до неонацистської ідеології та затята русофобія», які начебто розвиваються в Харкові, Одесі, Миколаєві та Дніпрі.  

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним «дуже швидко» після його інавгурації 20 січня.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що Путін нібито готовий до зустрічі з Трампом. Також він додав, що для цього потрібна «політична воля вести діалог і вирішувати наявні проблеми за допомогою діалогу».

До слова, Сербія готова організувати зустріч обраного президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Швейцарія також готова організувати на своїй території зустріч Трампа з Путіним. У МЗС країни уточнили, що організують зустріч, якщо Вашингтон і Кремль самі про це попросять.

Читайте також:

Теги: війна путін переговори США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 11 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2025 року
11 сiчня, 00:00
Фахівці ДСНС завершили розбір завалів
У Києві рятувальники завершили ліквідацію наслідків атаки РФ (фото)
10 сiчня, 13:58
Через обмеження можливостей експорту Україна вже втрачає європейський ринок, куди продовжує завозити продукцію Росія
Глава «Укрметалургпрому»: Через підвищення тарифу на залізничні вантажні перевезення Україна втратить світові ринки торгівлі
3 сiчня, 14:25
Президент присвоїв звання Героя України дев'ятьом військовим, сімом з них – посмертно
Президент присвоїв звання Героя України дев'ятьом військовим, сімом з них – посмертно
2 сiчня, 12:04
Сусіди знайшли гвинтівку і запаси із понад 150 саморобними вибуховими пристроями
ФБР виявило найбільшу в історії схованку з саморобними бомбами
1 сiчня, 07:59
У Смоленській області палає нафтобаза
Безпілотники атакували нафтобазу у Смоленській області (відео)
31 грудня, 2024, 05:03
Олександра привезли до харківського шпиталю у тяжкому стані: з високою анемією та інтоксикацією через велику крововтрату
«Не було подібних випадків». У Харкові прооперували військового, який вижив після 36 діб з турнікетом на нозі
24 грудня, 2024, 02:04
Крривдниці правоохоронця загрожує до п'яти років тюрми
У Хмельницькому жінка наїхала на поліцейського, рятуючи чоловіка від ТЦК. Що їй за це?
21 грудня, 2024, 12:00
Окупанти мають на меті максимально покрити сигналом всі захоплені населені пункти
РФ вигадала ще один спосіб, як поширювати пропаганду на окупованих територіях
21 грудня, 2024, 06:38

Політика

Пісторіус прокоментував інформацію про військову допомогу Україні на 3 млрд євро
Пісторіус прокоментував інформацію про військову допомогу Україні на 3 млрд євро
Кремль повідомив, з ким Путін говоритиме про завершення війни в Україні
Кремль повідомив, з ким Путін говоритиме про завершення війни в Україні
Наймасованіший удар вглиб РФ: Генштаб повідомив нові деталі нічної атаки
Наймасованіший удар вглиб РФ: Генштаб повідомив нові деталі нічної атаки
Словацька опозиція об'єдналася проти Фіцо: прем'єру може загрожувати імпічмент
Словацька опозиція об'єдналася проти Фіцо: прем'єру може загрожувати імпічмент
Маск отримає кабінет у комплексі Білого дому – The New York Times
Маск отримає кабінет у комплексі Білого дому – The New York Times
Кінець газовому шантажу Росії. Wprost випустив красномовну обкладинку
Кінець газовому шантажу Росії. Wprost випустив красномовну обкладинку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 січня: ситуація на фронті
106K
«Доведеться вивчати російську мову». Рютте звернувся до жителів європейських країн
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 січня 2025
34K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
Новий поворот у справі Крупи. З’явився перший фейковий інвалід
18K
Оператор газотранспортної системи підписав контракт на 1,6 млрд грн з фірмою, що пов'язана з Брагінським

Новини

Кремль відправив студентів-медиків з Якутії лікувати жителів тимчасово окупованої Донеччини
Сьогодні, 05:11
За яких умов можливе оформлення ДТП без виклику поліції? Пояснення
Сьогодні, 02:49
У Львові дев’ятеро людей отруїлися чадним газом, серед них п’ять дітей
Сьогодні, 02:01
На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений
Сьогодні, 01:29
Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState
Сьогодні, 00:55
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua