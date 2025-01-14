Кремль повідомив, з ким Путін говоритиме про завершення війни в Україні

Соратник Путіна відкинув участь більшості західних країн у переговорах для припинення війни в Україні

Переговори щодо закінчення війни в Україні мають вести лише Росія та США. Москві «нема про що розмовляти ні з Лондоном, ні з Брюсселем». Про це заявив помічник глави Кремля Микола Патрушев.

«Керівництво ЄС, наприклад, давно вже не має права говорити від імені багатьох своїх членів, таких як Угорщина, Словаччина, Австрія, Румунія та деяких інших європейських країн, зацікавлених у стабільності в Європі та які займають виважену позицію щодо РФ», – заявив він.

Помічник російського диктатора додав, що Росія наполягатиме, щоб «завдання СВО були вирішені», та додав, що вони залишаються незмінними від початку війни. Також Росія вимагатиме визнання анексії Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей України та Республіки Крим.

«Це навіть не обговорюється. Території, що колись управлялися з Києва, увійшли до складу Росії за підсумками волевиявлення громадян згідно з міжнародним правом, законами Російської Федерації та законодавством цих регіонів», – вважає соратник Путіна.

Як заявив Патрушев для адміністрації Джо Байдена Україна була безперечним пріоритетом, а от до пріоритетів Трампа Україна не входитиме, тому «представники нової адміністрації США, визнають, що Росія ні за яких обставин не поступиться ні Україні, ні будь-кому територій, які вже увійшли до складу Російської Федерації».

Помічник Путіна додав, що «не виключено, що цього року Україна взагалі припинить своє існування», однак особливо Кремль турбує «насильницький примус до неонацистської ідеології та затята русофобія», які начебто розвиваються в Харкові, Одесі, Миколаєві та Дніпрі.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним «дуже швидко» після його інавгурації 20 січня.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що Путін нібито готовий до зустрічі з Трампом. Також він додав, що для цього потрібна «політична воля вести діалог і вирішувати наявні проблеми за допомогою діалогу».

До слова, Сербія готова організувати зустріч обраного президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Швейцарія також готова організувати на своїй території зустріч Трампа з Путіним. У МЗС країни уточнили, що організують зустріч, якщо Вашингтон і Кремль самі про це попросять.