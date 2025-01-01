Головна Світ Політика
search button user button menu button

ФБР виявило найбільшу в історії схованку з саморобними бомбами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ФБР виявило найбільшу в історії схованку з саморобними бомбами
Сусіди знайшли гвинтівку і запаси із понад 150 саморобними вибуховими пристроями
фото: District Court for the Eastern District of Virginia

Агенти ФБР виявили схованку із 150 саморобними готовими до застосування вибуховими пристроями

Федеральне бюро розслідувань виявило найбільшу в історії організації схованку зі 150 саморобними готовими вибуховими пристроями. Про це пише CBS з посиланням на судові документи.

Громадянина США затримали ще 17 грудня, проте подробиці справи стали відомі тільки зараз. Склад саморобних бомб було виявлено під час обшуку на фермі Спаффорда площею близько восьми гектарів в окрузі Айл-оф-Уайт.

Розслідування проти чоловіка розпочалося у 2023 році після того, як місцевий житель повідомив про вибухівку на ділянці підозрюваного. За словами сусіда, Спаффорд використав фотографії президента Сполучених Штатів Джо Байдена для стрілянини по мішенях у місцевому тирі.

Прокурори вважають заарештованого вкрай небезпечним для суспільства. Адвокати наполягають на звільненні до суду та називають підзахисного працьовитим сім'янином без судимостей.

Нагадаємо, ексагент ФБР зізнався, що брехав про хабарі Байдену від української компанії Burisma. Колишній інформатор ФБР Олександр Смирнов, звинувачений в наданні сфальсифікованих свідчень і фабрикації записів про хабарництво президента США Джо Байдена і його сина Хантера, уклав угоду про визнання провини. 

Читайте також:

Теги: США зброя склад зброї ФБР прокурор документи розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пантеон героїв Тернополя
Як захистити поле почесних поховань у Тернополі?
3 грудня, 2024, 22:33
Інтерв’ю Лаврова Такеру Карлсону не зможе вплинути на підтримку України з боку США
Чи вплине інтерв’ю Лаврова Карлсону на підтримку України з боку США
6 грудня, 2024, 15:47
«Трамп вже вимагав у Данії продати Гренландію»
Трамп згадав про Гренландію
24 грудня, 2024, 07:59
Російський танк Т-90М
Міністр оборони Німеччини озвучив кількість танків, яку Росія виробляє за рік
5 грудня, 2024, 22:59
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 2024, 18:08
Список осіб, яких торкнулися візові обмеження, не зазначається
США запровадили санкції проти чиновників із РФ за причетність до «виборів» на окупованих територіях
10 грудня, 2024, 07:06
Кіт Келлог висловився про закінчення війни в Україні
Спецпредставник США з питань України зробив заяву про завершення війни
13 грудня, 2024, 20:58
За словами Рютте, командування НАТО у Вісбадені візьме на себе реалізацію ухвалених рішень під час зустрічей «Рамштайну»
НАТО офіційно почало координувати військову допомогу Україні
18 грудня, 2024, 20:01
Мільярдер виступає за економію для американських платників податків 
«Це безглуздо». Маск обурився витратами США на оборону Європи
23 грудня, 2024, 12:27

Політика

«Беру на себе відповідальність»: Макрон назвав помилкою ухвалене ним рішення
«Беру на себе відповідальність»: Макрон назвав помилкою ухвалене ним рішення
ФБР виявило найбільшу в історії схованку з саморобними бомбами
ФБР виявило найбільшу в історії схованку з саморобними бомбами
Війна в Україні загрожує безпеці Франції? Макрон зробив заяву
Війна в Україні загрожує безпеці Франції? Макрон зробив заяву
Сі Цзіньпін заявив, що ніхто не зупинить «возз’єднання» Китаю з Тайванем
Сі Цзіньпін заявив, що ніхто не зупинить «возз’єднання» Китаю з Тайванем
Польща розпочала головування в Раді ЄС
Польща розпочала головування в Раді ЄС
Forbes назвав ключову причину тривалого успіху ЗСУ на Курщині
Forbes назвав ключову причину тривалого успіху ЗСУ на Курщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 січня: ситуація на фронті
73K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 січня 2025
21K
«Те, чого ми так усі чекаємо». Буданов дав прогноз на 2025 рік
12K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони
7824
У Китаї завершено будівництво найдовшого у світі швидкісного тунелю

Новини

Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
Вчора, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 2024, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua