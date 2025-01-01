ФБР виявило найбільшу в історії схованку з саморобними бомбами

Агенти ФБР виявили схованку із 150 саморобними готовими до застосування вибуховими пристроями

Федеральне бюро розслідувань виявило найбільшу в історії організації схованку зі 150 саморобними готовими вибуховими пристроями. Про це пише CBS з посиланням на судові документи.

Громадянина США затримали ще 17 грудня, проте подробиці справи стали відомі тільки зараз. Склад саморобних бомб було виявлено під час обшуку на фермі Спаффорда площею близько восьми гектарів в окрузі Айл-оф-Уайт.

Розслідування проти чоловіка розпочалося у 2023 році після того, як місцевий житель повідомив про вибухівку на ділянці підозрюваного. За словами сусіда, Спаффорд використав фотографії президента Сполучених Штатів Джо Байдена для стрілянини по мішенях у місцевому тирі.

Прокурори вважають заарештованого вкрай небезпечним для суспільства. Адвокати наполягають на звільненні до суду та називають підзахисного працьовитим сім'янином без судимостей.

Нагадаємо, ексагент ФБР зізнався, що брехав про хабарі Байдену від української компанії Burisma. Колишній інформатор ФБР Олександр Смирнов, звинувачений в наданні сфальсифікованих свідчень і фабрикації записів про хабарництво президента США Джо Байдена і його сина Хантера, уклав угоду про визнання провини.