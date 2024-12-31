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Безпілотники атакували нафтобазу у Смоленській області (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Безпілотники атакували нафтобазу у Смоленській області (відео)
У Смоленській області палає нафтобаза
фото: скріншот з відео

Смоленську область нібито атакували українські дрони

У ніч проти 31 грудня безпілотники атакували Ярцево Смоленської області, РФ. Внаслідок цього  спалахнула нафтобаза. Про це повідомив керівник Ярцевського району Смоленської області Роман Захаров.

За словами очільника Ярцевського району, нафтобазу нібито атакували українські дрони.

«Відбулася атака українських БпЛА на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Внаслідок атаки противника сталися спалахи. Наразі на місці події працюють МНС та ліквідують відкрите полум'я. Розслідуванням цієї ситуації займаються спеціальні служби та компетентні органи», – йдеться у повідомленні.

Пабліки також писали про вибухи в Орлі. Однак російська влада не повідомляє деталей.

Нагадаємо, партизани на станції Дмитров та в депо Лобня (Московська область) спалили два локомотиви, які росіяни мали відправити на тимчасово окуповані території України.

Також ввечері 30 грудня у Льгові Курської області РФ був «приліт» по скупченню російських військових. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Теги: росія росіяни безпілотник війна пожежа нафта

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