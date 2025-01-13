«Швидкий мир» – добре спланована спецоперація РФ

Росії на даному етапі війни потрібен не мир

Зі спілкування з багатьма побратимами можу стверджувати, що публічний дискурс про «швидкий мир» вкрай негативно впливає на морально-психологічний стан нашого війська.

З перших днів повномасштабної війни розмови на цю тему мали деструктивні наслідки і для суспільства, і для війська. І тоді, і зараз очікування простого і швидкого закінчення війни врешті-решт демотивує українців і в тилу, і на передовій.

З високою ймовірністю можемо припускати, що вкиди в наш інформаційний простір про «швидкий мир» є добре спланованою спецоперацією відповідних служб РФ.

Росії на даному етапі війни потрібен не мир. Ворога цікавлять дискусії серед українців про мир. І навіть якщо б переговори почалися, то росіяни їх навмисно затягували б, продовжуючи бойові дії, щоб руйнувати нашу здатність до спротиву. Згадайте Мінські домовленості. Весь переговорний процес довкола них був цінним для росіян сам по собі, оскільки поки йшла війна, відбувалися тривалі безперспективні балачки про мир, якого нібито можна досягти просто і швидко.

Ключовим індикатором ймовірного початку реальної розмови про мир з Москвою буде припинення бойових дій. Спочатку припинення бойових дій з боку росіян, а потім мирні переговори. А не спочатку мирні переговори, а потім закінчення війни. Реальні мирні переговори почнуться тільки тоді, коли росіяни не зможуть продовжувати війну.