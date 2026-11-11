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Кремль прокоментував зв’язок Росії із затриманим військовим США у Британії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль прокоментував зв’язок Росії із затриманим військовим США у Британії
Поліція уточнила, що країною, якої стосуються підозри, є Росія
фото: Reuters

Розслідування ведуть британські контртерористичні підрозділи у співпраці з американськими військовими та ФБР

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що затримання військовослужбовця армії США у Великій Британії не пов’язане з Росією. За його словами, у Москві не знають, із чим може бути пов’язаний цей інцидент. Про це повідомляють російські медіа з посиланням на заяву Пєскова, пише «Главком».

«Цей арешт не має жодного стосунку до нас, і ми не знаємо, із чим він пов’язаний. Ми не маємо до нього жодного стосунку, і це нас не стосується», – сказав Пєсков.

Напередодні, 10 листопада, британська поліція повідомила про затримання 41-річного військового США поблизу міста Глостер на заході Англії. Його підозрюють у правопорушеннях за законом про національну безпеку Великої Британії, зокрема в отриманні або розголошенні захищеної інформації та допомозі іноземній розвідці. У поліції уточнили, що країною, якої стосуються підозри, є Росія.

Затриманий перебуває під вартою в Лондоні. Правоохоронці також проводять обшуки за двома адресами в графстві Глостершир. Розслідування ведуть британські контртерористичні підрозділи у співпраці з американськими військовими та ФБР.

За інформацією BBC, військовий служив на базі «Імджин», де розташований штаб Корпусу швидкого розгортання НАТО. Його ім’я правоохоронці поки не розголошують.

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Теги: Дмитро Пєсков США Велика Британія шпигун

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