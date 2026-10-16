США продовжили дозвіл на роботу закордонних АЗС «Лукойлу»

Попередній дозвіл на операції із закордонними автозаправними станціями мав діяти до 29 жовтня 2026 року

Дозвіл поширюється на операції з мережею АЗС «Лукойлу» за межами Росії

Міністерство фінансів США продовжило дію дозволів на операції із закордонними автозаправними станціями російської компанії «Лукойл» та низкою її дочірніх підприємств у Болгарії до 24 квітня 2027 року. Про це повідомляє Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), передає «Главком».

Дозвіл поширюється на операції з мережею АЗС «Лукойлу» за межами Росії, а також із болгарськими компаніями Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria та Lukoil Bulgaria Bunker. Попередній дозвіл на операції із закордонними автозаправними станціями мав діяти до 29 жовтня 2026 року.

У жовтні 2025 року США запровадили санкції проти «Лукойлу» та «Роснефти», намагаючись обмежити доходи російського нафтового сектору, які допомагають фінансувати війну проти України.

Нагадаємо, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тис. тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.

До слова, спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на зустрічі в Майамі заявили українським чиновникам, що угода США та РФ щодо експорту російського дизеля має на меті відновити тристоронні переговори про припинення війни.

Як повідомлялося, штатний аналітик видання The Atlantic і колишній спічрайтер Джорджа Буша-молодшого Девід Фрум різко розкритикував оголошену Дональдом Трампом угоду з Москвою щодо купівлі дизельного пального.

Згодом віцепрем’єр РФ Олександр Новак розкрив деталі домовленостей між Москвою та Вашингтоном щодо торгівлі енергоносіями. За його словами, російські та американські компанії вже ведуть переговори щодо укладення контрактів на постачання дизельного пального до США.