Росія накопичує війська: Зеленський повідомив про небезпеку для Сумщини

Київ готовий надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті

Уздовж східного кордону України російська армія накопичує сили. Це свідчить про те, що окупанти прагнуть завдати ударів по території Сумській області. Як інформує «Главком», про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Ми це розуміємо й будемо протидіяти. Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує Путін, до чого готується і що саме буде ігнорувати. Накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі. Затягування війни Росією очевидне», – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Київ готовий надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, в Курській області, а також вздовж кордону.

Раніше Володимир Зеленськи повідомив, що під час перемовин з американською делегацією у Саудівській Аравії порушували питання територій, попри те, що це не було включено у порядок денний зустрічі.

Нагадаємо, російські війська на півночі Сумщини, окрім диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), почали використовувати малі піхотні підрозділи.

Як повідомлялося, у прикордонні Сумщини продовжуються складні бої. Сили оборони завдають значних втрат росіянам. Окупанти намагаються пробратися у Басівку між Журавкою і Новеньким на Сумщині. Здебільшого вони використовують для цього піхоту, але тепер і квадроцикли.

Також у Сумській області оголосили обов’язкову евакуацію ще з восьми населених пунктів Юнаківської, Миропільської громад Сумського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. За його словами, відповідне рішення ухвалила Рада оборони Сумської області. Йдеться про евакуацію 543 людей.