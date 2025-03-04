Що зробив Трамп і до чого це призведе

Трамп і його адміністрація остаточно розкрилися, хто вони є

Трамп «призупинив» усю допомогу Україні? Так, ти цього чекав, як невідворотності, але прочитавши серед ночі повідомлення, все одно спочатку відчуваєш, наче отримав важенного удару у голову.

Те саме відчуття – струмить і у твоїй стрічці Facebook. Потім, приходячи до тями, починаємо рахувати баланс. Поступово усвідомлюємо: це нокдаун лише, не нокаут. Підводимося на ноги і тоді виявляється:

Трамп і його адміністрація остаточно розкрилися, хто вони є. І це в умовах поточного моменту – скоріше позитив для України. Це не скасовує можливості ведення прагматичних переговорів з ними. Може, щось вигорить. Вони, говорячи їхньою мовою, виклали на стіл останній свій козир. Їм більше нема чим тиснути на Путіна, але на нас – теж немає чим тиснути. Тобто вони самоусунулись з позицій верховного арбітра, відійшли на другий план. Це теж плюс, за нинішніх умов. На перший план таки висувається Європа, як би вона того не хотіла. Тож чекаємо 6 березня, саміту в Брюсселі. Там щось буде, бо там є сили-країни, які нас підтримують і розуміють наслідки. Україна, на відміну від США, залишається при своїх козирях. Про перший йдеться у п.4. Другий – беззаперечна моральна перевага. Третій – давно очікуваний заклик від влади до єдності українців. Сподіваюся, що Зеленський нарешті почує це очевидне і піде – на такі само очевидні кроки. Буде важко, але ситуація з нашим ОПК і допомогою партнерів уже не така, як рік тому, коли Трамп ще не повернувшись у Білий дім, 6 (шість!) місяців блокував Україні допомогу. Наша пам’ять. Вона нагадує, по-перше, що й не в таких «ямах» бували, але вилізли. А по-друге, що трапляється, коли ми повертаємось до формули «два українці = три гетьмани».

Стоїмо. Цьому Україна уже навчена.