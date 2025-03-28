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Путін пропонує встановити «тимчасову владу» в Україні: реакція ООН

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Путін пропонує встановити «тимчасову владу» в Україні: реакція ООН
Антоніу Гутерріш: Україна має легітимний уряд
фото: Bianca Otero/Zuma Press Wire/picture alliance

Гутерріш відповів на пропозицію Путіна запровадити в Україні певне «тимчасове управління» під егідою ООН і низки країн

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що в Україні є легітимний уряд, і це необхідно поважати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Таким чином Гутерріш відповів на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна запровадити в Україні певне «тимчасове управління» під егідою ООН і низки країн, щоб провести там вибори.

«Україна має легітимний уряд, і це, звісно, потрібно поважати», – сказав Антоніу Гутерріш.

Нагадаємо, що представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що система управління в Україні визначається її конституцією і народом країни. Так американський посадовець відреагував на слова російського диктатора Володимира Путіна введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори. 

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова працювати з Європою щодо припинення війни проти України, однак звинуватив ЄС у «непослідовності» та спробах «водити за ніс» Росію. Також він зазначив, що РФ розглядає країни БРІКС і КНДР як партнерів у цьому питанні.

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Теги: ООН Антоніу Гутерріш путін

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