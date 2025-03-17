Головна Світ Політика
search button user button menu button

Американські сенатори хочуть визнавати критиків Трампа психічно хворими

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Американські сенатори хочуть визнавати критиків Трампа психічно хворими
До «симптомів хвороби» автори законопроєкту віднесли вербальну ворожість до Трампа
фото: BBC

Для невдоволених політикою президента республіканці навіть придумали діагноз

П’ять сенаторів-республіканців від американського штату Міннесота розробили законопроєкт, що має визнавати людину хворою, якщо вона багато критикує президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

Згідно з законопроєктом, активні критики Трампа та його політичної діяльності можуть отримати діагноз «синдром божевілля Трампа». Серед «симптомів» автори законопроєкту вказують вербальну ворожість до Трампа та «відкриті акти агресії та насильства» щодо його прихильників.

Проєкт закону планують подати до Комітету з питань охорони здоров’я і соціальних служб сьогодні, 17 березня, а оприлюднити – до найближчого четверга, 20 березня.

Документ вже викликав занепокоєння у частини політиків, зокрема, у демократів, – мовляв, він може суттєво применшити інші проблеми із психічним здоров’ям у американських громадян та придушити інакомислення і політичне самовираження у США.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його передвиборча обіцянка закінчити війну в Україні «за 24 години» була жартом.

Також Дональд Трамп заявив, що помилування членів Конгресу, які розслідували штурм Капітолію 6 січня 2021 року, здійснене його попередником Джо Байденом в останній день президентства, було «недійсним та не мало жодної сили».

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Сенат США законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фондовий ринок пережив масштабну турбулентність у понеділок, 10 березня
Фондовий ринок США падає через торгівельні війни Трампа – Bloomberg
10 березня, 22:37
Наслідки російської атаки на Добропілля
Після інавгурації Трампа атаки Росії стали масштабнішими – ISW
8 березня, 12:36
Спецпосланець Віткофф озвучив, чи відновлять військову допомогу Україні після зустрічі в Ер-Ріяді
Спецпосланець Віткофф озвучив, чи відновлять військову допомогу Україні після зустрічі в Ер-Ріяді
7 березня, 00:33
Лутнік прокоментував мита Трампа для Канади та Мексики
Трамп розгляне можливість послаблення мит для Мексики та Канади – міністр торгівлі
5 березня, 08:00
Ведучий концерту Євген Кошовий записав відео для Володимира Зеленського
Три тисячі глядачів шквалом аплодисментів підтримали президента Зеленського
1 березня, 18:44
Трамп: Я поважаю президента Зеленського, українці билися дуже сміливо
Трамп повідомив час початку зустрічі із Зеленським
28 лютого, 02:16
Пентагон чекатимуть значні зміни
Оборонний бюджет Пентагона буде скорочений – Washington Post
20 лютого, 11:49
Державний секретар США Марко Рубіо (другий праворуч) прибуває до міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 17 лютого 2025 року
Саудівська Аравія проводить переговори США та Росії, щоб зміцнити свою дипломатичну роль
18 лютого, 12:00
Мюнхен. Ніколи чи знову?
Мюнхен. Ніколи чи знову? Геополітика
17 лютого, 17:56

Політика

Майбутня розмова Трампа і Путіна: глава розвідки США висловила своє бачення
Майбутня розмова Трампа і Путіна: глава розвідки США висловила своє бачення
У Румунії пройшло опитування щодо президентських виборів. Результати знову дивують
У Румунії пройшло опитування щодо президентських виборів. Результати знову дивують
Литовські спецслужби виявили «російський слід» у справі про підпал Ikea
Литовські спецслужби виявили «російський слід» у справі про підпал Ikea
Американські сенатори хочуть визнавати критиків Трампа психічно хворими
Американські сенатори хочуть визнавати критиків Трампа психічно хворими
Україна та Південна Корея обговорюють репатріацію північнокорейських військових
Україна та Південна Корея обговорюють репатріацію північнокорейських військових
Снаряди до ППО, десятки тисяч боєприпасів. Німеччина передала Україні пакет допомоги
Снаряди до ППО, десятки тисяч боєприпасів. Німеччина передала Україні пакет допомоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Українська співачка вийшла заміж за російського шоумена-путініста
187K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 березня 2025
40K
Таємні хвороби Путіних. Журналісти отримали результати аналізів родичів диктатора
13K
Українські військові розповіли про відступ із Суджі – The New York Times
9477
У мережі набирає популярності відео розваг доньки Суркіса з її чоловіком

Новини

Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
Сьогодні, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
15 березня, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua