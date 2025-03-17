Американські сенатори хочуть визнавати критиків Трампа психічно хворими

Для невдоволених політикою президента республіканці навіть придумали діагноз

П’ять сенаторів-республіканців від американського штату Міннесота розробили законопроєкт, що має визнавати людину хворою, якщо вона багато критикує президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

Згідно з законопроєктом, активні критики Трампа та його політичної діяльності можуть отримати діагноз «синдром божевілля Трампа». Серед «симптомів» автори законопроєкту вказують вербальну ворожість до Трампа та «відкриті акти агресії та насильства» щодо його прихильників.

Проєкт закону планують подати до Комітету з питань охорони здоров’я і соціальних служб сьогодні, 17 березня, а оприлюднити – до найближчого четверга, 20 березня.

Документ вже викликав занепокоєння у частини політиків, зокрема, у демократів, – мовляв, він може суттєво применшити інші проблеми із психічним здоров’ям у американських громадян та придушити інакомислення і політичне самовираження у США.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його передвиборча обіцянка закінчити війну в Україні «за 24 години» була жартом.

Також Дональд Трамп заявив, що помилування членів Конгресу, які розслідували штурм Капітолію 6 січня 2021 року, здійснене його попередником Джо Байденом в останній день президентства, було «недійсним та не мало жодної сили».