РФ перекинула снайперів до кордону з Сумщиною

Є висока ймовірність того, що іспити нові снайпери не здадуть й будуть ліквідовані

Окупанти планують проводити навчання вздовж меж Сумської області

Кремль перекинув до кордону з Сумською областю групу курсантів-снайперів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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«Росіяни перекинули до кордону з Україною 80 випускників снайперських курсів для здачі іспитів в бойових умовах», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином окупанти планують проводити навчання вздовж меж Сумської області.

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«Проте є висока ймовірність того, що іспити нові снайпери не здадуть й будуть ліквідовані», – додали в Центрі.

Раніше повідомлялося, що влада Сумщини проведе евакуацію із 5-кілометрової прикордонної зони з Росією. Вона пов'язана із збільшенням артилерійських обстрілів. Якщо брати статистику загалом, то з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, а за останній місяць – 17 людей, з яких 1 дитина.

Нагадаємо, триває 502-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва. Також, ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди.