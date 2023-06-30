Кремль швидко переписує історію ПВК «Вагнера»

Пропаганда розриває учорашніх кумирів Кремля на шматки

Ніяких вагнерів ніколи не існувало. Їх вигадав Київ…

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Смішно? Зачекайте рік і сусіди саме це почнуть нам доказувати. Або раніше.

У росії в ПВК «Вагнер» відібрали важку техніку. Зробив з них «легку піхоту» з варіантом переходу до МО чи звільнення. Але не сажають. Поки що. У Сирії підрозділи російської армії разом з місцевими спецслужбами вже пакують «вагнерів» до буцегарні. Пропаганда розриває учорашніх кумирів Кремля на шматки. Так звані «воєнкори» та інші близькі до влади співаки та й інший шоу-бізнес зачищає власні стрічки від всього гарного про «вагнерів». Це роман «1984» в реальності. Швидко міняють минуле, щоб впливати на майбутнє.

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Незабаром ми почуємо, що ніяких вагнерів взагалі не існувало, їх вигадали українські націоналісти та західні спецслужби. Сам Пригожин? Його ніколи не існувало. Усі відео – незграбний фотошоп, який зробили у Києві. Все так і буде. І знаєте, що найцікавіше? Вони це проковтнуть, за півроку звикнуть, а за рік навіть сумніву не матимуть, що могло бути щось інше. Спитаєш росіянина – що там з ПВК «Вагнер»? А він скаже, так, була така ІПСО Київського режиму.