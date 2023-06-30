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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Кремль швидко переписує історію ПВК «Вагнера»

glavcom.ua
Незабаром ми почуємо, що ніяких вагнерів взагалі не існувало, їх вигадали українські націоналісти та західні спецслужби
карикатура: DW

Пропаганда розриває учорашніх кумирів Кремля на шматки

Ніяких вагнерів ніколи не існувало. Їх вигадав Київ…

Смішно? Зачекайте рік і сусіди саме це почнуть нам доказувати. Або раніше.

У росії в ПВК «Вагнер» відібрали важку техніку. Зробив з них «легку піхоту» з варіантом переходу до МО чи звільнення. Але не сажають. Поки що. У Сирії підрозділи російської армії разом з місцевими спецслужбами вже пакують «вагнерів» до буцегарні. Пропаганда розриває учорашніх кумирів Кремля на шматки. Так звані «воєнкори» та інші близькі до влади співаки та й інший шоу-бізнес зачищає власні стрічки від всього гарного про «вагнерів». Це роман «1984» в реальності. Швидко міняють минуле, щоб впливати на майбутнє.

Незабаром ми почуємо, що ніяких вагнерів взагалі не існувало, їх вигадали українські націоналісти та західні спецслужби. Сам Пригожин? Його ніколи не існувало. Усі відео – незграбний фотошоп, який зробили у Києві. Все так і буде. І знаєте, що найцікавіше? Вони це проковтнуть, за півроку звикнуть, а за рік навіть сумніву не матимуть, що могло бути щось інше. Спитаєш росіянина – що там з ПВК «Вагнер»? А він скаже, так, була така ІПСО Київського режиму.

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Теги: росія пропаганда ПВК Вагнера Євген Пригожин

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Кирило Сазонов

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