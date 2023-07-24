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Україна готується до другої хвилі контрнаступу – Bild

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна готується до другої хвилі контрнаступу – Bild
Атаки України виснажують російську армію і зберігають українські війська
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Україна формує «вогневий кулак» для того, щоб завдати нищівного удару росіянам  

Під час першого етапу контрнаступу українські війська просувалися досить повільно, але незабаром ситуація зміниться. Це станеться через те, що українські військові наблизилися до фортифікацій росіян, які ускладнювали просування української армії. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський визнав, що досі Сили оборони «досить обережно вели наступальні дії», але тепер «наближаються до моменту, коли відповідні дії можуть набрати темпу».

Повільний хід наступу Зеленський пояснив затримкою доставки озброєнь із Заходу. Це дало росіянам більше часу для підготовки: «Через те, що ми почали трохи пізніше, можна сказати, що у Росії було більше часу, щоб мінувати нашу країну і встановити кілька рубежів оборони».

Глава держави також зазначив, що армія діє обережно, щоб не втрачати військових і техніку, але заявив: «Однак, я вважаю, що сьогодні ми наближаємося до моменту, коли відповідні заходи можна проводити швидше, оскільки ми досягаємо певних рубежів у розмінуванні».

Як пише Bild, це означає, що, якщо на окремих ділянках фронту розмінування буде успішним, почнеться нова хвиля атак. В американському інституті вивчення війни вважають це імовірним.

Аналітики ISW вважають, що «постачання західних озброєнь і матеріалів в Україну має вирішальне значення» і «впливає на здатність України розпочинати та підтримувати широкомасштабні контрнаступи».

Держсекретар США Ентоні Блінкен також заявив, що ЗСУ ще не розгорнули всі сили.

На користь цього говорить і заява держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що ще зарано робити висновки щодо українського контрнаступу. Україна, за його словами, ймовірно, зробить «великі зміни» на полі бою, коли Київ розгорне всі сили, підготовлені для контрнаступу проти росіян. Тому що значна частина українських військ, які були залучені для контрнаступу, досі не розгорнута, але ситуація може змінитися незабаром.

Видання зазначає, що американські експерти зараз спостерігають за успішними українськими атаками за лінією фронту. Зокрема за ракетними ударами по російських складах і артилерійських системах.

«Нещодавно українцям вдалося завдати удару по величезному військовому складу в Криму. Навіть російська пропаганда мусила визнати, що армія зіткнулася з великими проблемами і що вона не може захиститися від українських атак», – пише Bild.

В українському Генштабі кажуть, що західні високоточні ракетно-артилерійські системи створили далекобійний «вогневий кулак», проти якого Росія не має засобів.

Видання зазначає, що це підтверджує і один з російських пропагандистських пабліків: «Мета військових ударів ЗСУ – створити «снарядний голод» у південних підрозділах російських військ», а також послабити матеріально-технічне забезпечення окупованого Кримського півострова. Аналітики ISW вважають, що ці атаки України виснажують російську армію і зберігають українські війська.

Нагадаємо, що президент Зеленський назвав фактори, що сповільнюють контрнаступ. 

За інформацією ЗМІ, за перші два тижні виснажливого контрнаступу України, за даними американських і європейських чиновників, було пошкоджено або знищено до 20% озброєння, яке Київ відправив на поле бою. Втрати включають деякі з грізних західних бойових машин: танків і бронетранспортерів, на які українці покладали надії у спробах дати відсіч Росії. 

Теги: війна контрнаступ

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