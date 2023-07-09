500 днів війни: американські аналітики вказали на провальний план Кремля

Аналітики, як і раніше, вважають, що нинішній етап контрнаступу спрямований на виснаження російських сил

За 500 днів повномасштабного війни Росія не досягнула в Україні жодної запланованої цілі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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«500 днів тому Росія розпочала неспровоковану загарбницьку війну проти України. Російські військові мали намір протягом трьох днів взяти Київ, але не змогли досягти жодної з намічених цілей в Україні. Рішучий і вмілий опір українців зупинив численні російські наступи, в тому числі на Київ, та визволив Сумську і Чернігівську області, а також частини Харківської, Миколаївської й Херсонської областей, які були тимчасово захоплені російськими військами.

Українські війська забезпечили ініціативу та проводять контрнаступальні операції вздовж більшої частини фронту тоді, як російські війська майже повністю зосереджені на спробах утримати українські землі, які вони все ще контролюють», – йдеться у звіті.

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Аналітики, як і раніше, вважають, що нинішній етап контрнаступу спрямований на виснаження російських сил і збереження бойової міці України перед майбутніми, більш масштабними операціями.

Триває 501-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.