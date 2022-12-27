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Кремль знову підняв тему переговорів з Києвом

glavcom.ua
Кремль знову підняв тему переговорів з Києвом
Росія буде орієнтуватися на свої цілі під час переговорів
фото з відкритих джерел

Речник Путіна Дмитро Пєсков вкотре оцінив ймовірність мирних переговорів, але цього разу вже на умовах України

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія ніколи не слідувала чужим умовам у питанні переговорів щодо України. Про це повідомляє «РИА Новости».

Відповідаючи на запитання, чи Москва готова йти на переговори на умовах Києва, прессекретар президента Росії зазначив, що РФ завжди орієнтувалася на свої цілі і здоровий глузд.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, з якою Росією готовий сісти за стіл переговорів.

Також Кулеба пояснив, коли варто починати переговори з Росією. Міністр нагадав, що президент України Володимир Зеленський запропонував Росії українську «формулу миру», і в ній переговори – це останній крок. Сам процес завершення війни має розпочатися з повного виведення військ Росії з території нашої країни та інших питань, які мають бути вирішені в цьому контексті.

До слова, Залужний не виключає, що Російська Федерація може вдатися до повторної спроби наступу вже в лютому. Для України головне утримати лінію фронту й не здавати позиції, оскільки звільняти території для наших солдатів набагато важче.

До слова, триває 306-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.

Читайте також: Переговори з Росією? Там нема з ким розмовляти
Теги: росія війна Україна переговори Дмитро Пєсков

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