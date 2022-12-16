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Кулеба пояснив, коли варто починати переговори з Росією

Юрій Лящук
glavcom.ua
Кулеба пояснив, коли варто починати переговори з Росією
Росія повинна вивести війська з України
фото: DPA

Україна не бачить жодної ознаки серйозного ставлення РФ до переговорів

Усі заяви росіян про нібито готовність до мирних переговорів з Україною є димовою завісою. Таку заяву зробив глава МЗС України Дмитра Кулеби в інтерв'ю CNN.

«Ніхто не повинен вестися на російську димову завісу, коли вони з одного боку говорять про свою відкритість до переговорів, а з іншого – натискають на кнопку, посилаючи більше ракет, більше іранських безпілотників і більше російських військ проти України. Для Росії, як я вже сказав, переговори – це лише димова завіса. Ми не бачимо жодної ознаки серйозного ставлення до цього», – зазначив Кулеба.

Міністр нагадав, що президент України Володимир Зеленський запропонував Росії українську «формулу світу», і в ній переговори – це останній крок. Сам процес завершення війни має розпочатися з повного виведення військ Росії з території нашої країни та інших питань, які мають бути вирішені в цьому контексті.

Також Дмитро Кулеба розповів, що спровокувало Росію на повномасштабне вторгнення.

Нагадаємо, триває 295 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

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Теги: росія війна Україна Дмитро Кулеба переговори

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