Що трапилось в Санкт-Петербурзі в ніч на 18 жовтня. Російський ШІ здивував відповіддю

Напередодні безпілотники атакували Санкт-Петербург, унаслідок чого виникла пожежа на одному з логістичних центрів Ozon

Російський штучний інтелект «Аліса AI», інтегрований у пошукову систему Яндекса, пояснив гучні звуки в Санкт-Петербурзі в ніч проти 18 жовтня незвичайним природним явищем. Відповідь з'явилася на тлі повідомлень про атаку безпілотників на місто. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

На зображенні видно, що система штучного інтелекту сформувала відповідь, у якій пов'язала атаку дронів із погодними умовами.

фото: соцмережі

«18 жовтня 2026 року в Санкт-Петербурзі відбулася ніч із громом – незвичайне природне явище, яке багато жителів сприйняли як віддалений гуркіт. Повідомлення про дивні звуки надходили з різних районів міста та Ленінградської області», – йдеться у відповіді «Аліси AI» в перекладі з російської.

Нагадаємо, 18 жовтня у Санкт-Петербурзі внаслідок атаки безпілотників загорівся один із логістичних центрів російського маркетплейсу Ozon. Представники компанії підтвердили інформацію про удар та пожежу, зазначивши, що постраждалих немає. За словами місцевих жителів, працівників об'єкта евакуювали ще до атаки.

За інформацією моніторингового каналу Exilenova+, під удар потрапив логістичний склад Ozon подвійного призначення площею близько 51,5 тис. кв. м. На об'єкті зберігали, сортували та обробляли товари для подальшого доставлення до пунктів видачі замовлень і покупців.