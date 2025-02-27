США хочуть послабити зв’язок Росії з Китаєм

Держсекретар Сполучених Штатів вважає, що тісніші зв'язки між Китаєм і Росією створять проблему для Америки

За словами Рубіо, США не можуть дозволити Росії стати «молодшим партнером» Китаю

Сполучені Штати хочуть послабити зв'язки Російської Федерації з Китаєм, не сіючи розбрат між країнами з ядерною зброєю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Нещодавнє зближення Дональда Трампа з Росією були розцінені деякими аналітиками як спроба розколоти Москву і Пекін. Так історичний візит президента Річарда Ніксона до Китаю близько 53 років тому підірвав глобальний вплив Росії і зблизив Пекін з Вашингтоном і віддалив його від Кремля, що змінило міжнародний баланс сил на десятиліття.

Хоча уряд президента Сі Цзіньпіна похвалив Росію за проведення переговорів з Вашингтоном щодо припинення війни в Україні, незрозуміло, що така відлига означає для Пекіна. Китайський лідер і Владімір Путін оголосили про дружбу «без обмежень» за кілька днів до вторгнення 2022 року і об'єдналися в протистоянні з Америкою на світовій арені.

Рубіо попередив, що тісніші зв'язки між Китаєм і Росією створять проблему для США, якщо Москва стане «постійним молодшим партнером» Пекіна, зіштовхнувши дві ядерні держави проти Вашингтона. Доступ до китайських ринків кинув Москві економічне рятувальне коло після того, як санкції ізолювали Росію в останні роки.

«Ми можемо опинитися в ситуації, коли, хоче Росія поліпшити свої відносини зі США чи ні, вона не зможе цього зробити, тому що вона стала повністю залежною від китайців, тому що ми відрізали її. Для нас найкращий результат – це мати відносини», – сказав Рубіо.

Рубіо назвав американо-китайські відносини «великою історією 21 століття». За словами посадовця, Вашингтон матиме розбіжності і конфронтацію як з Пекіном, так і з Москвою, але підкреслив, що важливо підтримувати відносини з обома.

«Це великі, потужні країни з ядерними запасами. Вони можуть проектувати силу по всьому світу. Я думаю, що ми втратили поняття зрілості і розсудливості в дипломатичних відносинах», – додав він.

Нагадаємо, глава Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним.

До слова, дружня позиція президента США Дональда Трампа щодо Росії може бути частиною його стратегічного плану, який включає спробу вбити клин між Росією та Китаєм, двома країнами, що відкрито виступають проти глобального лідерства США.