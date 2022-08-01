Конгрес США представив законопроєкт про визнання РФ спонсором тероризму

До списку актів міжнародного тероризму включені дії Росії проти мирного населення Чечні, підтримка сепаратистів на Донбасі, підтримка Сирії, отруєння родини Скрипалів у Британії, збиття малазійського Боїнга та інші

Палата представників Конгресу США оприлюднила законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму. Текст документа опубліковано на сайті нижньої палати Конгресу.

«За вказівкою президента Володимира Путіна, уряд Російської Федерації підтримував і продовжує підтримувати акти міжнародного тероризму проти політичних опонентів та націй», – йдеться у тексті документа.

До списку актів міжнародного тероризму включені дії Росії проти мирного населення Чечні, підтримка сепаратистів на Донбасі, підтримка Сирії (визнаної державою-спонсором тероризму), отруєння родини Скрипалів у Великій Британії, збиття малазійського Боїнга та інші.

Окремо приділено увагу підтримці Росією ПВК Вагнер, яку в законопроєкті визначено як «маріонеточне формування Міноборони РФї».

«У США є низка інструментів, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності, скоротити її воєнну машину та ізолювати її економічно та дипломатично, зокрема оголосивши її державою-спонсором тероризму та наклавши відповідні санкції», – йдеться у документі.

Держави-спонсори тероризму – список країн, які, згідно з офіційною позицією Держдепу США, надають підтримку актам міжнародного тероризму. Складання списку розпочалося 29 грудня 1979 року. У різні періоди до нього були включені Лівія, Ірак, Південний Ємен та Сирія. Потім додалися Куба, Іран та КНДР.

Якщо Держдеп також ухвалить резолюцію, то Росія стане п'ятою країною у списку спонсорів тероризму Держдепу США.

Держдеп вносить до списку країн-спонсорів тероризму держави, які, на думку держсекретаря, неодноразово надавали підтримку терористичним актам по всьому світу. Санкції, які накладаються на такі держави, містять обмеження на отримання допомоги від США, заборона на експорт і продаж продукції оборонного призначення, заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення, різні фінансові та інші обмеження.

На цей час в список внесені чотири держави: Куба, Північна Корея, Іран і Сирія.

До цього резолюцію підтримав Комітет Сенату.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.

Раніше Рада закликає США визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Також перша країна ЄС визнала Росію державою-терористом.