Латвія ратифікувала протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Протоколи щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО ратифікують країни-члени Альянсу. Сьогодні, 16 липня, це зробила Латвія

Балтійська країна сьогодні, 16 липня, завершила процес ратифікації

Латвія офіційно завершилв процес ратифікації протоколів про вступ двох нейтральних країн – Фінляндії та Швеції – до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ балтійської країни Едгар Рінкевічс.

Парламент Латвії підтримав приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

Рінкевічс оприлюднив фотографії відповідних документів.

Обидва документи підписані 16 липня 2022 року.

Нагадаємо, що 5 липня глави МЗС Фінляндії та Швеції Пекка Хаавісто та Анн Лінде підписали протоколи про вступ до НАТО.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг оголосив про запуск процесу ратифікації членства обох країн.

«Сьогодні ми офіційно підпишемо протоколи про вступ, це дає початок процесу ратифікації», – оголосив Столтенберг на церемонії підписання документів.

Додамо, що у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

Путін також пообіцяв «дзеркальну відповідь» на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників, оскільки Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.