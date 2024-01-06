Чому під час обміну полоненими не було бійців «Азову»? Буданов розкрив гру РФ

Буданов запевнив, що «з часом будуть витягнуті всі»

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов переконаний, що Україна з часом поверне всіх українських військовополонених. Про це він сказав в ефірі телемарафону, коментуючи той факт, що під час останнього обміну полоненими не було бійців «Азову».

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«Росія веде свою звичну гру, вона намагається розіграти карту, скажімо так, соціально складних у їхньому розумінні верств нашого населення, до яких можна віднести питання «Азову». Тому що натягнуте дуже сильно це питання, в суспільстві сприймається дуже болісно. І вони мріють про те, що гра на цій тематиці дасть їм якусь користь щодо дестабілізації в нашій країні. Це не так», – сказав Буданов.

Він зазначив, що «з часом будуть витягнуті всі», і нагадав, що навіть командири полку «Азов» були повернуті в Україну, у «що ніхто ніколи не вірив і вважав це нереальним».

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«Ми перебуваємо в стані відкритої війни. Це складне питання. Кожен обмін - це окрема операція, суто операція. Тут використовуються абсолютно всі важелі», – зазначив Буданов.

Нагадаємо, 3 січня відбувся найбільший від початку повномасштабного вторгнення Росії обмін військовополоненими між Україною і РФ, у межах якого вдалося звільнити 230 українців і українок.

182 повернутих українців мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ще 48 оборонців вважалися зниклими безвісти. Більшість звільнених – чоловіки, їх 225. Ще п'ятеро – це жінки. До рядового та сержантського складу належать 213 звільнених українців, одинадцятеро – офіцери.

Буданов повідомив, що Україні вдалося провести дуже складний обмін військовополоненими, який готувався досить довго, в організації процесу брали участь Об'єднані Арабські Емірати.

Командир бригади Національної гвардії України «Азов» Денис Прокопенко заявив, що бійців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ, які стояли в авангарді Сил Оборони України в боях за Маріуполь, не було під час обміну військовополоненими 3 січня.