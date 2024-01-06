Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чому під час обміну полоненими не було бійців «Азову»? Буданов розкрив гру РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чому під час обміну полоненими не було бійців «Азову»? Буданов розкрив гру РФ
3 січня було повернено з полону 230 українців
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

Буданов запевнив, що «з часом будуть витягнуті всі»

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов переконаний, що Україна з часом поверне всіх українських військовополонених. Про це він сказав в ефірі телемарафону, коментуючи той факт, що під час останнього обміну полоненими не було бійців «Азову».

«Росія веде свою звичну гру, вона намагається розіграти карту, скажімо так, соціально складних у їхньому розумінні верств нашого населення, до яких можна віднести питання «Азову». Тому що натягнуте дуже сильно це питання, в суспільстві сприймається дуже болісно. І вони мріють про те, що гра на цій тематиці дасть їм якусь користь щодо дестабілізації в нашій країні. Це не так», – сказав Буданов.

Він зазначив, що «з часом будуть витягнуті всі», і нагадав, що навіть командири полку «Азов» були повернуті в Україну, у «що ніхто ніколи не вірив і вважав це нереальним».

«Ми перебуваємо в стані відкритої війни. Це складне питання. Кожен обмін - це окрема операція, суто операція. Тут використовуються абсолютно всі важелі», – зазначив Буданов.

Нагадаємо, 3 січня відбувся найбільший від початку повномасштабного вторгнення Росії обмін військовополоненими між Україною і РФ, у межах якого вдалося звільнити 230 українців і українок.

182 повернутих українців мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ще 48 оборонців вважалися зниклими безвісти. Більшість звільнених – чоловіки, їх 225. Ще п'ятеро – це жінки. До рядового та сержантського складу належать 213 звільнених українців, одинадцятеро – офіцери.

Буданов повідомив, що Україні вдалося провести дуже складний обмін військовополоненими, який готувався досить довго, в організації процесу брали участь Об'єднані Арабські Емірати.

Командир бригади Національної гвардії України «Азов» Денис Прокопенко заявив, що бійців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ, які стояли в авангарді Сил Оборони України в боях за Маріуполь, не було під час обміну військовополоненими 3 січня.

Теги: обмін полоненими росія Україна війна Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буданов заявив, що Кадирову не варто робити свої пропозиції щодо обміну полоненими через медіа
Буданов звернувся до Кадирова, після заяви про українських полонених
Вчора, 21:05
Кадиров запропонував США зняти з його родини санкції в обмін на полонених бійців ЗСУ
Кадиров визнав: санкції працюють
Вчора, 17:12
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець
Коли буде наступний обмін військовополоненими? Лубінець зробив заяву
4 сiчня, 04:50
3 січня з полону повернулися повернулись в Україну 230 захисників
ISW пояснив, чому РФ може бути зацікавлена в обміні полоненими
4 сiчня, 04:25
Частина полонених захисників боронила Маріуполь та «Азовсталь»
Україна та Росія вперше за тривалий час здійснили обмін полоненими
3 сiчня, 18:10
Обміни відбуваються безпосередньо на лінії зіткнення
Від серпня відбувалися «польові» обміни полоненими між Україною і РФ – омбудсмен
28 грудня, 2023, 08:52
Блокування обмінів – нова тактика Росії для посилення напруги в українському суспільстві
Чому не відбуваються обміни полоненими? Лубінець розповів про тактику РФ
14 грудня, 2023, 23:22
Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян
Вірменія та Азербайджан домовилися про обмін полоненими
7 грудня, 2023, 22:31
Як повідомив Лубінець, очевидці, які були у полоні та повернулися, розповідають, що росіяни годують полонених чимось схожим на фарбовану воду
Скільки цивільних перебуває в російському полоні: Лубінець назвав шокуючі цифри
7 грудня, 2023, 17:44

Події в Україні

ЗСУ назвали кількість знищених російських кораблів
ЗСУ назвали кількість знищених російських кораблів
Нічний удар по Криму: стали відомі нові деталі
Нічний удар по Криму: стали відомі нові деталі
Чому під час обміну полоненими не було бійців «Азову»? Буданов розкрив гру РФ
Чому під час обміну полоненими не було бійців «Азову»? Буданов розкрив гру РФ
Чи справді змиваються гріхи? ПЦУ спростовує міфи про Водохреща
Чи справді змиваються гріхи? ПЦУ спростовує міфи про Водохреща
Через негоду в Україні можуть обмежити рух на низці трас
Через негоду в Україні можуть обмежити рух на низці трас
Окупанти готуються до наступу на Куп'янськ у найближчі тижні: аналіз ISW
Окупанти готуються до наступу на Куп'янськ у найближчі тижні: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
122K
Втеча українських чоловіків до Польщі: оприлюднено нову статистику
67K
Стало відомо, яку нову «суперзброю» планує витягнути Путін
36K
Дипломат: Те, що сталося в Україні, буквально розірвало ментальність японців
34K
Пішов із життя голова Верховної Ради кінця 90-х Олександр Ткаченко
27K
«Японці визнають: ми на голову вищі». Дипломат назвав галузь, в якій Україна пішла вперед

Новини

Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Сьогодні, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
Вчора, 16:41
Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
Вчора, 07:00
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня
Вчора, 06:10
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua