Російські ЗМІ розповіли про плани РФ щодо виробництва нової авіабомби

Про створення авіабомби росіяни вперше заявили у 2016 році

Росія планує почати виробництво нової плануючої авіабомби «Дрель» у 2024 році. Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

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Новітня плануюча авіабомба «Дрель» нібито успішно пройшла всі випробування, визначені військовим відомством. Серійне виробництво боєприпасу стартує поточного року.

Видання зазначає, що ця плануюча авіабомба призначена для знищення бронетанкової техніки, наземних радіолокаційних станцій, пунктів управління енергетичних установок і зенітних ракетних комплексів.

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Про створення такої авіабомби вперше заявили у 2016 році. Очікується, що її практично неможливо розпізнати на радарах.

«Дрель» здатна самостійно долетіти на необхідну відстань до цілі та розкритися над нею в потрібний момент. Якщо елемент ураження не спрацював за заданою ціллю, він самоліквідується через певний час і не буде загрожувати населенню після припинення бойових дій.

ПБК-500У «Дрель» – російська касетна планерна бомба, розроблена НВО «Базальт». Призначена для знищення бронетанкової техніки, наземних станцій радіолокацій і зенітних ракетних комплексів.

Загальна місткість касетного блоку досягає 15 самонаведених боєголовок. Окрема маса кожної з цих боєголовок становить до 20 кг (загальна маса касетної БЧ близько 300 кг). Коли бомба досягає своєї цілі, на висоті близько 250 метрів над землею активується заряд, який спрямований на викид, тобто відокремлює блок із самонаведеними касетними боєприпасами, які потім частково наводяться на ціль за допомогою радіолокаційних і тепловізійних самонаведених боєголовок.

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Тактико-технічні характеристики:

маса – 540 кг;

довжина – 3100 мм;

максимальний діаметр – 450 мм;

Висота бомбометання – від 100 м до 14000 м на швидкості від 700 км/год до 1100 км/год.

Раніше повідомлялось, що КНДР може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США. Крім того, Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.