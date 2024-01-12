Росія скликає Радбез ООН через удари по Ємену

На засіданні говоритимуть про ситуацію на Близькому Сході

Росія запросила проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН 12 січня. Про це заявило постійне представництво РФ при ООН.

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Засідання росіяни вирішили скликати після ударів США, Британії та союзників по базах хуситів у Ємені.

«Росія попросила на 12 січня термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з ударами США та Великої Британії по Ємену», – йдеться в повідомленні.

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Також представництво РФ анонсувало теми обговорення на майбутньому засіданні. Говоритимуть про ситуацію на Близькому Сході, зокрема про палестинське питання. Також пройде відкритий брифінг у зв'язку з нанесенням США та Великобританією ударів по Ємену.

Нагадаємо, уночі 12 січня Сполучені Штати та Великобританія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано понад 10 об'єктів у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

До слова, РФ відволікала Радбез ООН, поки готувала наймасштабнішу ракетну атаку на Україну.