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Український посол пояснив, чому багато словаків вірять у «добру Росію»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Український посол пояснив, чому багато словаків вірять у «добру Росію»
У великої кількості словаків Росія все ще асоціюється з Радянським Союзом, який визволив їхню батьківщину від німецького панування у часи Другої світової
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Дипломат нагадав: Словаччина однією з перших прихистила 100 тис. українців

Посол України в Словаччині Мирослав Кастран розповів про ставлення словаків до Росії та України. Дипломат запевнив, що словацька нація тепло ставиться до українців. Водночас є й чимало симпатиків країни-агресорки. Детальніше про це дипломат поділився в інтерв'ю «Главкому».

За даними IPSOS 31% опитаних словаків вважають Україну загрозою, союзником – 10%. «Не зовсім розумію, про яку загрозу йдеться у цьому опитуванні. Не знаю, який сенс вкладається у відповіді респондентів. Можливо, йдеться про загрозу конкуренції з нашими виробниками на європейському ринку. Якщо так, то звісно певні словацькі громадяни можуть відчувати загрозу», – прокоментував дипломат. Він додав, що у своїх висновках покладається на власний досвід, адже за багато поїздив країною, а також зустрічався з місцевою владою і пересічними громадянами й відчував абсолютно щиру приязнь. За словами Кастрана, словацька нація тепло ставиться до українців.

«Та й чого ходити за прикладами далеко? Словаччина однією з перших, якщо не найпершою, відчинила двері своїх домівок для 100 тис. українців у перші дні повномасштабної війни. Надала всі умови для комфортного життя тут. Наші діти безкоштовно навчаються у словацьких школах. Так, дійсно, не можна відкидати, що є відсоток населення – 20-30%, що його жодними аргументами не переконаєш. Так вже склалося», – зауважив посол України в Словаччині.

Також дипломат розповів, що майже всі словацькі телеканали зберігають проукраїнську позицію та відображають об’єктивно ситуацію. «З цим проблем ми не бачимо. Та маю визнати, що великий прошарок населення орієнтується на соцмережі і фейки, що там поширюються. Складно пояснити, чому. Тут цілий комплекс факторів», – зазначив Кастран.

Посол подав як приклад пояснення словацького політолога Александра Дулеби, який говорить, що словаки створили собі віртуальний образ Росії, якої ніколи не існувало. При цьому ці 20-30% симпатиків РФ жодного разу не були у тій країні, не слухають російської музики, не читають російської літератури. Тобто немає нічого, що давало би їм підстави ідеалізувати Росію.

«Від себе я би додав, що у великої кількості словаків Росія все ще асоціюється з Радянським Союзом, який визволив їхню батьківщину від німецького панування у часи Другої світової. Часто не береться до уваги, що серед тодішніх визволителів були й українці також. Нашого люду там теж достатньо полягло за свободу Словаччини. Відтак, іншого сприйняття РФ, аніж як країни-визволительки, у словаків немає. Оце, мабуть, теж одна із причин, чому до 30% словаків позитивно ставляться до Росії», – поділився дипломат. Проте додав, що цьому можна зарадити – є цілий набір інструментів, якими користуються наші дипломати у кожній країні. Починаючи з інтерв’ю, проведення заходів публічної дипломатії. Щоби розповідати правду.

«Протягом року, а більш інтенсивно – у період відзначення Дня незалежності України та місяць опісля, ми організували цілу низку різноманітних публічних заходів, щоби якомога більше розповісти про російські злочини на наших територіях. Ми це будемо робити і надалі», – запевнив Кастран.

Як відомо, після осінніх виборів у Словаччині до влади прийшла проросійська партія. Новий міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар ще у 2014 році говорив про «громадянську війну» в Україні та не визнавав російського вторгнення.

Раніше повідомлялося, що словаки вийшли на багатотисячний мітинг проти уряду Фіцо. Демонстранти неодноразово скандували гасла «Мафія, мафія» та «Досить з нас Фіцо». 

До слова, прем'єр-міністр Роберт Фіцо наголосив, що Словаччина планує зберегти заборону імпорту агропродукції з України

Нагадаємо, Фіцо розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України. Він переконаний, що варто нормалізувати відносини між Європейським Союзом та країною-агресоркою. Прем'єр-міністр Словаччини вважає, що Росія порушила міжнародне право, застосувавши військову силу, нібито у відповідь на «безпекову ситуацію та тиск України щодо вступу в НАТО». Окрім того, він заявив, що «великі країни часто так роблять», порівнявши війну проти України із введенням військ Сполучених Штатів в Ірак.

На думку Фіцо, на початку повномасштабної війни Захід не дозволив Україні укласти перемир’я «на справедливих умовах». Він назвав це «величезною помилкою». 

Посол України в Словаччині Мирослав Кастран відреагував на заяви премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України. 

Зауважимо, посол України у Словаччині пояснив, чому досі не зустрівся з прем’єром Фіцо. Дипломат пояснив, що минуло ще дуже мало часу від початку роботи нового уряду – так збіглося, що це кінець року, підбиття підсумків. У новосформованого уряду було достатньо внутрішніх питань, які потребували першочергової уваги.

Проте вдалося організувати телефонну розмову прем’єра Роберта Фіцо з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. «Ми домовилися про те, що наприкінці січня проведемо повноцінну зустріч на рівні прем’єрів. З місцем такої зустрічі ще визначаємося», – зауважив посол.

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Теги: росіяни росія посол Словаччина

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