Розвідка розкрила, чого панічно бояться в Росії

Завданнями Росії у війні проти України на 2024 рік залишаються вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький вказав на дві ключові фобії Кремля – це зміна режиму в Москві та розпад країни на тлі контрольованої поліцейської держави. Про це Скібіцький сказав під час дискусії «Україна та світ попереду 2024», передає пресслужба ГУР.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Найбільше чого вони бояться? Дуже просто, двох речей. Перше – це зміна режиму в Москві. І друге – це фрагментація або розпад РФ. Відповідно, для того, щоб це зберегти, Росія і проводить таку політику, яка є на сьогодні», – заявив Вадим Скібіцький.

Завданнями Росії у війні проти України на 2024 рік залишаються вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей та збереження контролю над усіма тимчасово окупованими українськими територіями.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Цілі, які ставив перед собою Путін щодо проведення так званої «СВО», – не досягнуті ані в 2022, ні в 2023 році. Він їх просто переносить на наступний рік», – зауважив Скібіцький.

Стратегічним завданням для України, за словами представника ГУР, залишається деокупація усіх захоплених агресором територій. У цьому контексті активні дії на Кримському півострові, за словами представника воєнної розвідки, матимуть вплив і на інші ділянки фронту.

«Крим на сьогодні – це транзитна зона для постачання всього озброєння, боєприпасів, особового складу з території Росії в південні наші регіони: у Херсонську та Запорізьку області», – нагадав Скібіцький.

Раніше представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов заявив, що мобілізація у Росії не припинялася. Натомість влада прямо не оголошує через побоювання протестів.