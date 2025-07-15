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Лавров передав главі Китаю послання від Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Лавров передав главі Китаю послання від Путіна
Лідер Китаю наголосив на важливості стратегічного партнерства з Росією та готовності до його подальшого зміцнення
фото: mfa.gov.cn/МЗС Китаю

Політики обговорили підготовку майбутнього візиту Путіна до Китаю

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Російський дипломат приїхав у Пекін, аби взяти участь в засіданні міністрів закордонних справ країн Шанхайської організації співробітництва (ШОС). «Лавров передав китайському лідеру дружнє привітання і найкращі побажання від президента Російської Федерації Володимира Путіна. Сторони обговорили низку питань двосторонніх політичних контактів, у тому числі підготовку майбутнього візиту президента Росії до Китайської Народної Республіки», – йдеться в заяві російського відомства.

Путін, як очікується, відвідає Китай для участі в саміті ШОС і проведе переговори з Сі. Китайське зовнішньополітичне відомство заявило, що Сі «попросив Лаврова передати свої вітання» Путіну, а також сказав, що Пекін і Москва повинні реалізувати важливий консенсус, досягнутий між лідерами двох країн, «поглибити розбудову китайсько-російських всеосяжних відносин стратегічної взаємодії та партнерства, посилити взаємну підтримку на багатосторонніх платформах, захистити інтереси розвитку і безпеки двох країн, об'єднати країни Глобального Півдня та сприяти розвитку міжнародного порядку в більш справедливому й розумному напрямку».

«Обидві сторони повинні підтримувати одна одну, зберігати вектор розвитку Шанхайської організації співробітництва, постійно надавати новий імпульс і робити цю стратегічну платформу міцнішою та сильнішою», – йдеться в заяві МЗС.

Нагадаємо, США розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти держав, які продовжують торгівлю з Росією. Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити вторинні мита у розмірі 100% проти торгових партнерів Росії, якщо протягом найближчих 50 днів не буде досягнуто угоди про мир в Україні. Вторинні санкції стосуватимуться країн, які підтримують фінансові операції з Росією, попри західні обмеження.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що лідерам Китаю, Індії та Бразилії варто зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну та закликати його до перемир'я, якщо вони бажають уникнути вторинних санкцій. Раніше він повідомив, що Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від Азійсько-Тихоокеанського регіону. Якщо Пекін збереться атакувати Тайвань, він з дуже високою ймовірністю використає Росію для нападу на Європу

До слова, хоча Росія та Китай позиціюють себе як стратегічних союзників у протистоянні із Заходом, їхнє зближення наразі більше базується на риториці, ніж на реальних діях. Про це пише Financial Times, аналізуючи сучасні геополітичні виклики для демократичного світу.

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Теги: Сі Цзіньпін Сергій Лавров

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