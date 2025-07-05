Війна в Україні. Таємний задум Пекіна

Не Путін, а Пекін вирішує долю Росії

Лицемірство Пекіна сильніше за підлість Путіна і самозакоханість Трампа. Є хороший приклад. Так нещодавно, міністр закордонних справ КНР Ван Ї зробив сенсаційну заяву, що Пекін не хоче бачити поразку Росії в Україні і він цього не допустить.

Здавалося б, Пекін сказав те, про що підозрював увесь світ і що так не подобається Трампу. Саме своєю близькістю до могутнього Китаю, а не своєю величчю і силою спритно «торгував» Кремль останні 15 років. Навіть напасти на Україну Путін зміг тільки з дозволу Пекіна, за умови швидкої перемоги (три місяці війни і перемог).

Ця заява міністра закордонних справ Китаю підкреслює, що путінська Росія тісно зав'язла в китайській зовнішній політиці і, не дивлячись на величезні розміри та агресивні амбіції в Європі, вона не має шансів і перспектив бути незалежною державою.

Трамп запізнився, обіцяючи Путіну «продати» Україну і Європу у придаток в обмін на розрив відносин з імперіалістичним Китаєм, який швидко і сміливо перетворює Росію на напівколоніальну державу.

Насправді Пекін хоче руками і кров'ю України нескінченно послабити путінську Росію, аж до фрагментації або виникнення реальної конфедерації Росії, і зробити ситу і багату Європу своїм економічним партнером, ринком збуту. Ця геополітична схема лякає Трампа і Путіна.

Таким чином, заява китайського дипломата свідчить про те, що не Україна, а путінська Росія є, з одного боку, демонстративною зоною впливу Китаю, а не США.

З іншого боку, ослаблена провальною війною з Україною та Європою, путінська Росія не здатна до саморозвитку та мирних міжнародних відносин. Тому Росія об'єктивно у 21 столітті стає об'єктом торгу і темою міжнародних відносин між США і Китаєм.